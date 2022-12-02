İstanbul'da scooterlara hız sınırı düzenlemesi

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Üst üste yaşanan kazalarla gündeme gelen elektrikli scooterlara ilişkin İstanbul’da düzenleme yapıldı. Hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü.



Sayıları her gün artaı. UKOME’de alınan kararla hız limiti düşürüldü.



Son dönemde kazalarla gündeme gelen elektrikli scooterlarda aşırı hız istenmeyen sonuçlara neden olabiliyor. Kazaların önüne geçilebilmesi için İstanbul'daki paylaşımlı scooterlarda hız limiti düşürüldü. UKOME’de alınan kararla hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü.



Hız limiti kararı, firmalar üzerinden kiralanan scooterlarda geçerli.