E-postalar, çevrimiçi bankacılık işlemleri gibi kullanımlar için doğru, güçlü şifre belirlemek oldukça önemli. NordPass araştırması, siber saldırıların %86'sında çalıntı kimlik bilgilerinin kullanıldığını; çevrimiçi hesaplar, e-postalar ve şifrelerin dark web'de en çok satılan öğelerin yaklaşık %20'sini oluşturduğunu söylüyor. Peki, ne yapılmalı? İşte araştırmaya göre güçlü şifre oluşturmak için 5 öneri ve ardından dünyada en çok kullanılan 20 şifrenin listesi

5 ÖNERİ

-Şifrelerinizi düzenli olarak değiştirin

-Şifreler en az 20 karakter uzunluğunda olmalı ve rakam, büyük-küçük harf ve özel semboller içermelidir.

-Doğum günleri, isimler veya ortak kelimeler gibi bilgileri kullanmaktan kaçının.

--Birden fazla sitede aynı şifreyi kullanmayın.

-Bir cihaza veya uygulamaya erişmek için parmak izi, yüz taraması gibi geçiş anahtarlarına yönelin.

DÜNYADA EN ÇOK KULLANILAN 20 ŞİFRE İSE ŞÖYLE:



1 1 NUMARA: 123456 Kırmak için gereken süre: < 1 Saniye - Kullanım sayısı: 4.524.867

2 2 NUMARA: admin Kırmak için gereken süre: < 1 Saniye - Kullanım sayısı: 4.008.850

3 3 NUMARA: 12345678 Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı: 1.371.152

4 4 NUMARA: 123456789 Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı:1.213.047

5 5 NUMARA: 1234 Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı:969.811

6 6 NUMARA: 12345 Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı:728.414

7 7 NUMARA: password Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı:710.321

8 8 NUMARA: 123 Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı: 528.086

9 9 NUMARA: Aa123456 Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı:319.725

10 10 NUMARA: 1234567890 Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı:302.709

11 11 NUMARA:UNKNOWN Kırmak için gereken süre:17 dakika - Kullanım sayısı:240.377

12 12 NUMARA: 1234567 Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı:234.187

13 13 NUMARA: 123123 Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı:224.261

14 14 NUMARA: 111111 Kırmak için gereken süre: < 1 Saniye - Kullanım sayısı: 191.392

15 15 NUMARA: Password Kırmak için gereken süre: < 1 Saniye - Kullanım sayısı:177.725

16 16 NUMARA: 12345678910 Kırmak için gereken süre: < 1 Saniye - Kullanım sayısı: 172.502

17 17 NUMARA: 000000 Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı: 168.653

18 18 NUMARA: admin123 Kırmak için gereken süre:11 Saniye - Kullanım sayısı: 159.354

19 19 NUMARA: ******** Kırmak için gereken süre: < 1 Saniye - Kullanım sayısı: 152.497