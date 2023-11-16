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İşte dünyada en çok kullanılan 20 şifre: Kullanıyorsanız mutlaka değiştirin

NordPass, 2023 yılında dünyada en çok kullanılan 200 şifreyi belirlemek üzere araştırmacılarla birlikte bir çalışma yaptı. Çalışmaya göre dünyada en çok kullanılan 20 şifreden 17'si 1 saniyeden bile daha kısa sürede kırılabiliyor. İşte öneriler ve dünyada en yaygın kullanılan 20 şifre:

16 Kasım 2023 | 14:58
Son Güncellenme: 16 Kasım 2023 | 15:03
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İşte dünyada en çok kullanılan 20 şifre: Kullanıyorsanız mutlaka değiştirin

E-postalar, çevrimiçi bankacılık işlemleri gibi kullanımlar için doğru, güçlü şifre belirlemek oldukça önemli. NordPass araştırması, siber saldırıların %86'sında çalıntı kimlik bilgilerinin kullanıldığını; çevrimiçi hesaplar, e-postalar ve şifrelerin dark web'de en çok satılan öğelerin yaklaşık %20'sini oluşturduğunu söylüyor. Peki, ne yapılmalı? İşte araştırmaya göre güçlü şifre oluşturmak için 5 öneri ve ardından dünyada en çok kullanılan 20 şifrenin listesi

5 ÖNERİ

-Şifrelerinizi düzenli olarak değiştirin 
-Şifreler en az 20 karakter uzunluğunda olmalı ve rakam, büyük-küçük harf ve özel semboller içermelidir. 
-Doğum günleri, isimler veya ortak kelimeler gibi bilgileri kullanmaktan kaçının.
--Birden fazla sitede aynı şifreyi kullanmayın.
-Bir cihaza veya uygulamaya erişmek için parmak izi, yüz taraması gibi geçiş anahtarlarına yönelin.

DÜNYADA EN ÇOK KULLANILAN 20 ŞİFRE İSE ŞÖYLE:
 

1
1 NUMARA: 123456

1 NUMARA: 123456

Kırmak için gereken süre: < 1 Saniye - Kullanım sayısı: 4.524.867
2
2 NUMARA: admin

2 NUMARA: admin

Kırmak için gereken süre: < 1 Saniye - Kullanım sayısı: 4.008.850
3
3 NUMARA: 12345678

3 NUMARA: 12345678

Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı: 1.371.152
4
4 NUMARA: 123456789

4 NUMARA: 123456789

Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı:1.213.047
5
5 NUMARA: 1234

5 NUMARA: 1234

Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı:969.811
6
6 NUMARA: 12345

6 NUMARA: 12345

Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı:728.414
7
7 NUMARA: password

7 NUMARA: password

Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı:710.321
8
8 NUMARA: 123

8 NUMARA: 123

Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı: 528.086
9
9 NUMARA: Aa123456

9 NUMARA: Aa123456

Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı:319.725
10
10 NUMARA: 1234567890

10 NUMARA: 1234567890

Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı:302.709
11
11 NUMARA:UNKNOWN

11 NUMARA:UNKNOWN

Kırmak için gereken süre:17 dakika - Kullanım sayısı:240.377
12
12 NUMARA: 1234567

12 NUMARA: 1234567

Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı:234.187
13
13 NUMARA: 123123

13 NUMARA: 123123

Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı:224.261
14
14 NUMARA: 111111

14 NUMARA: 111111

Kırmak için gereken süre: < 1 Saniye - Kullanım sayısı: 191.392
15
15 NUMARA: Password

15 NUMARA: Password

Kırmak için gereken süre: < 1 Saniye - Kullanım sayısı:177.725
16
16 NUMARA: 12345678910

16 NUMARA: 12345678910

Kırmak için gereken süre: < 1 Saniye - Kullanım sayısı: 172.502
17
17 NUMARA: 000000

17 NUMARA: 000000

Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı: 168.653
18
18 NUMARA: admin123

18 NUMARA: admin123

Kırmak için gereken süre:11 Saniye - Kullanım sayısı: 159.354
19
19 NUMARA: ********

19 NUMARA: ********

Kırmak için gereken süre: < 1 Saniye - Kullanım sayısı: 152.497
20
20 NUMARA: user

20 NUMARA: user

Kırmak için gereken süre:1 saniye - Kullanım sayısı:146.233
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