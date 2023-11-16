E-postalar, çevrimiçi bankacılık işlemleri gibi kullanımlar için doğru, güçlü şifre belirlemek oldukça önemli. NordPass araştırması, siber saldırıların %86'sında çalıntı kimlik bilgilerinin kullanıldığını; çevrimiçi hesaplar, e-postalar ve şifrelerin dark web'de en çok satılan öğelerin yaklaşık %20'sini oluşturduğunu söylüyor. Peki, ne yapılmalı? İşte araştırmaya göre güçlü şifre oluşturmak için 5 öneri ve ardından dünyada en çok kullanılan 20 şifrenin listesi
5 ÖNERİ
-Şifrelerinizi düzenli olarak değiştirin
-Şifreler en az 20 karakter uzunluğunda olmalı ve rakam, büyük-küçük harf ve özel semboller içermelidir.
-Doğum günleri, isimler veya ortak kelimeler gibi bilgileri kullanmaktan kaçının.
--Birden fazla sitede aynı şifreyi kullanmayın.
-Bir cihaza veya uygulamaya erişmek için parmak izi, yüz taraması gibi geçiş anahtarlarına yönelin.
DÜNYADA EN ÇOK KULLANILAN 20 ŞİFRE İSE ŞÖYLE:
1
1 NUMARA: 123456
Kırmak için gereken süre: < 1 Saniye - Kullanım sayısı: 4.524.867
2
2 NUMARA: admin
Kırmak için gereken süre: < 1 Saniye - Kullanım sayısı: 4.008.850
3
3 NUMARA: 12345678
Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı: 1.371.152
4
4 NUMARA: 123456789
Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı:1.213.047
5
5 NUMARA: 1234
Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı:969.811
6
6 NUMARA: 12345
Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı:728.414
7
7 NUMARA: password
Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı:710.321
8
8 NUMARA: 123
Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı: 528.086
9
9 NUMARA: Aa123456
Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı:319.725
10
10 NUMARA: 1234567890
Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı:302.709
11
11 NUMARA:UNKNOWN
Kırmak için gereken süre:17 dakika - Kullanım sayısı:240.377
12
12 NUMARA: 1234567
Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı:234.187
13
13 NUMARA: 123123
Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı:224.261
14
14 NUMARA: 111111
Kırmak için gereken süre: < 1 Saniye - Kullanım sayısı: 191.392
15
15 NUMARA: Password
Kırmak için gereken süre: < 1 Saniye - Kullanım sayısı:177.725
16
16 NUMARA: 12345678910
Kırmak için gereken süre: < 1 Saniye - Kullanım sayısı: 172.502
17
17 NUMARA: 000000
Kırmak için gereken süre:< 1 Saniye - Kullanım sayısı: 168.653
18
18 NUMARA: admin123
Kırmak için gereken süre:11 Saniye - Kullanım sayısı: 159.354
19
19 NUMARA: ********
Kırmak için gereken süre: < 1 Saniye - Kullanım sayısı: 152.497
20
20 NUMARA: user
Kırmak için gereken süre:1 saniye - Kullanım sayısı:146.233