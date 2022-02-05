Japon oyun ve konsol üreticisi Nintendo, 2021 mali yılı net kar tahminini yukarı yönlü güncelledi.

Kyoto merkezli tüketici elektroniği şirketi Nintendo, gelecek ay sona erecek mevcut mali yıl hasılatına yönelik veri ve beklentilerini açıkladı.

Buna göre Japon üretici daha önce açıkladığı 350 milyar yenlik net kar hedefini, 400 milyar yene (3,47 milyar dolar) yükseltti.