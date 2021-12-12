Japonya merkezli NTT DATA, Türkiye’yi bir teknoloji üssü haline getirerek buradaki danışmanlarıyla dünyaya teknoloji ihraç etmeyi hedefliyor. 500 milyon TL ciroya koşan şirket, yakın coğrafyalara hizmet ihracati için de 10 milyon Euro yatırım yapacak.

Japonya merkezli dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan NTT DATA Business Solutions, 134 binden fazla çalışanı ile her yıl 20 milyar dolardan fazla ciro elde ediyor.

28 Kasım -11 Aralık 2021 tarihli sayıdan.

Şirketlerin dijital dönüşüm ve teknoloji projelerini hayata geçiren NTT Data Business Solutions, aynı zamanda KOBİ’lerin de dijital-leşme süreçlerinde onlara danışmanlık yapıyor.

YENİDEN YAPILANDI

Japonya merkezli NTT Group’un üyesi olan şirket aynı zamanda SAP’nin, Microsoft’un, Amazon’un dünyadaki en büyük ve güçlü çözüm ortakları arasında. Şirket, 2000’li yıllarda globalleşme kararı alırken “itelligence” markasıyla Türkiye’ye giriş yaptı ve 1 Nisan 2021’de ise tüm dünyayla eş zamanlı olarak NTT Data markasını teknoloji alanında kullanmaya başladı.

Şirket, 1 Nisan itibarıyla hem Türkiye hem de Dubai olmak üzere MENA bölgesinin yönetimini yeni bir Türk ekibe bırakarak farklı teknolojilerle portföyünü genişletti. Şimdiki hedef ise Türkiye’yi bir teknoloji üssü haline getirerek, buradaki danışmanlarıyla dünyaya teknoloji ihraç etmek.

Şirket, bu yeniden yapılanma sürecinin ilk yılında büyüme yakaladı. Bu süreci yöneten NTT DATA Business Solutions Türkiye ve MENA CEOsu Dr. Abdülbahri Danış ile şirketin Türkiye planları, yatırımları ve projeleri hakkında konuştuk.

HEDEF 1 MİLYAR TL

Türkiye’de 2012 yılında faaliyet göstermeye başlayan şirket, o gün 120 kişiyken bugün bin 500 kişilik bir ekibe ulaştı. 2020 yılını 435 milyon TL ciro ile kapatan şirket, her yıl ortalama yüzde 30-40 oranında büyüme kaydediyor.

Öncelikli hedeflerinin 2022 yılının mart ayının sonuna kadar 500 milyon TL ciro üreten bir şirket olmak olduğunu söyleyen Abdülbahri Danış, 2025 yılı sonuna kadar ciroyu iki kat artırmayı ve 1 milyar TL’ye koşan bir şirket olmayı hedeflediklerini aktarıyor.

Bulundukları alanlarda organik olarak büyürken, her yıl bu organik büyümenin yanına yeni alanlar da ekleyen şirketin örneğin bundan 3-4 yıl önce e-ticaret, cloud çözümler, insan kaynakları alanında da projeleri yoktu.

Şu an bu konularda sadece Türkiye’de değil bölgede de çok büyük bir oyuncu olduklarını söyleyen Abdülbahri Danış, “Ayrıca yaklaşık 2-2,5 yıl önce bir kuluçka merkezi açtık. Kuluçka merkezimizde tamamen yeni teknolojiler, yapay zeka, blockchain üzerinde çalışmalar yapan bir ekip oluşturduk” diyor.

HİZMET GELİRİNİN YARISI DIŞARIDAN

Buradaki ekip ve müşterileriyle ile birlikte yeni çözümler oluşturduklarını aktaran Danış, ardından da bu çözümleri ihraç ettiklerini ifade ediyor. Şirketin danışmanlık gelirinin yarısı İngiltere, Almanya, ABD’de, Japonya’daki şirketler için gerçekleştirdiği projelerden oluşuyor.

Avustralya’dan, Güney Afrika’ya, Fas’a, Fildişi ülkelerine kadar 30’a yakın ülkeye hizmet veren şirketin dijital dönüşüm projelerinin bir kısmı Türk şirketlerinin yurt dışı operasyonlarından oluşuyor.

Türk şirketlerinin dünyanın dört bir yanında yatırımlar yaptığını söyleyen Abdülbahri Danış, “Türk şirketlerinin o ülkelerdeki yaygınlaştırma projelerini hayata geçiriyoruz.

Bunun dışında o ülkelerin yerel şirketlerine Türkiye’den hizmet verdiğimiz senaryolar da bulunuyor. Hizmet ciromuzun yaklaşık yüzde 50’sini yurtdışı projeler oluşturuyor. Bunun artarak devam edeceğini öngörüyoruz” diyor.

YENİ YATIRIMLAR GELECEK

NTT DATA ayrıca 1 Nisan tarihi itibarıyla Türkiye’yi bir nearshore (yakın kıyı) merkezi yapma kararı aldı. Bunun için özel bir ekip kuruldu. Bu ekibin kısa bir süre içerisinde 100 kişinin üzerine çıkmasını bekleniyor.

MENA organizasyonlarının büyümesinin yanı sıra nearshoring hizmetleri ile birlikte yakın zamanda Avrupa ülkelerine de daha çok hizmet verir hale gelecek olan şirket, bu doğrultuda 10 milyon Euro’nun üzerinde bir yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor.

Şirket, AR-GE alanına da yatırımlarını genişletiyor. Her yıl 3,6 milyar dolar AR-GE’ye bütçe ayıran NTT DATA, inovasyon merkezi ve Sanayi Bakanlığı’nın onayı ile kurduğu AR-GE merkezi aracılığı ile sürdürülebilir insan hayatı için yeni nesil teknolojiler geliştiriyor.

Türkiye’deki kurumların iş ihtiyaçları doğrultusunda inovasyon üreten şirket, bulut platformlarda yapay zeka, loT, büyük veri, blockchain ve RPA alanlarında yeni teknolojiler üzerine çalışarak iş fikirlerini ürüne dönüştürüyor.

Abdülbahri Danış, “Örneğin otonom araçlar üretimine ilişkin projeler geliştiren bir şirketiz. Keza finansal sektörler, sağlık sektörü, ödeme sistemleri gibi sektörlerde dünyada öncü olan şirketlerden biriyiz” diyor.

Ayrıca Türkiye’de gerçek zamanlı bir POS çözümü geliştirdiklerini ifade eden Danış, “Bugün birebebek, Paşa-bahçe, Mavi mağazalarında kasada kullanılan çözümleri biz geliştirdik” diyor. Şu anda da bütün dünyaya bu çözümü ihraç ettiklerini söyleyen Danış, bunları artırarak devam ettireceklerini kaydediyor.

150 GENCİ SEKTÖRE KAZANDIRACAK

“OneTalent adında insan kaynakları projemiz var. Bu programımız ile genç yetenekleri keşfediyoruz. Bu konuya bir maliyet değil, gelecek için önemli bir yatırım olarak bakıyoruz. Bu anlamda aramıza katılacak genç yeteneklerimizi çok önem verdiğimiz bir oryantasyon sürecinden geçirerek, iş hayatına doğru yerde doğru kariyer hedefleri ile dahil olmaları için önemli programlar yürütüyoruz.

Bu yıl programımıza yaklaşık 5 bine yakın başvuru gerçekleşti. 2021 yılında 150 yeni mezun gencimizi işe aldık. Onları sektöre kazandıracağız ve bu arkadaşlarımız Türkiye’den tüm dünyaya çok kısa bir süre içerisinde hizmet ihraç eder duruma gelecekler.”

“YERLİ GİRİŞİMLERE DESTEK İÇİN JAPONYA’DAN FON KULLANIYORUZ”

“Müşterilerimiz ile co-inovasyon yapıyoruz. Japonya’dan fon kullanıyoruz. Örneğin siz Türkiye’de bir şirketsiniz. Bu yeni teknolojileri kullanarak çözüm geliştirmek istiyorsunuz. Biz o şirket ile birlikte sorunu masaya yatırıyoruz. Projenin yarısını Japonya fonluyor. Tabii bunun bazı kriterleri var.

Bunun sonradan bir ürüne dönüşmesi gerekiyor. Bu ülkemiz için çok önemli bir proje. Türkiye’deki bir şirketin hayal ettiği çözümü onlarla birlikte tüm teknolojileri kullanarak geliştiriyoruz. Daha sonra da bunu bir ürün haline getirip ihraç ediyoruz.

Örneğin bir müşterimize 100 bin Euro’luk bir fon geldi. Perakende sektöründe bir müşterimiz için 120 bin Euro’luk proje gerçekleştirdik. Şu ana kadar 2 milyon doların üzerinde projeye imza attık. Önümüzdeki dönemde bunu çok daha agresif bir şekilde artırmayı planlıyoruz.”