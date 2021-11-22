ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası JPMorgan’ın üst düzey analisti Gokul Hariharan, tüm dünyayı etkisi altına alan küresel çip krizinin 2022 ortasında bitebileceğini söyledi.

Tüm dünyayı etkileyen çip krizinin ne zaman sona ereceği merak edirken, JPMorgan Asya-Pasifik teknoloji, medya ve telekom araştırması eş başkanı Gokul Hariharan geçtiğimiz hafta ortası CNBC’ye verdiği demeçte, “2023’de arz sıkıntısı olmasını beklemiyoruz” dedi.

2022’nin “biraz daha zor” geçeceğini belirten Hariharan, “Daha fazla malzeme ulaşılabilir hale geldikçe yılın ikinci yarısında işler iyileşebilir, ancak ilk altı ayda sektörde kıtlıklar görülebilir” dedi.

ABD ve Avrupa’da entegre cihaz imalatçılarının önemli miktarda kapasite artışı gerçekleştireceğini söyleyen analist, gelecek yılın ortasından itibaren bu kapasite artışlarının devreye girmesini beklediklerini vurguladı.