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Kahramanmaraş'taki depremler Grönland'da da hissedilmiş

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma yol açtı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem Grönland'da da hissedilmiş.

06 Şubat 2023 | 17:27
Son Güncellenme: 06 Şubat 2023 | 17:33
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Kahramanmaraş'taki depremler Grönland'da da hissedilmiş

Danimarka ve Grönland Jeoloji Araştırmaları, bugün Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerin sarsıntılarının Grönland ve Danimarka'da da hissedildiğini söyledi.

BBC'nin aktardığı habere göre Sismolog Tine Larsen, "Türkiye'deki büyük depremler, Danimarka ve Grönland'daki sismograflarda açıkça kaydedildi" dedi.

Larsen deprem dalgalarının sarsıntı başladıktan yaklaşık beş dakika sonra Danimarka'nın Bornholm adasındaki sismografa ulaştığını söyledi ve bunun ardından Grönland'a ulaştığını ekledi ve şunları söyledi:

"Depremden sekiz dakika sonra sarsıntı Grönland'ın doğu kıyısına ulaştı ve tüm Grönland'a yayıldı."

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