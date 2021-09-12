Gelen analiz sonucunda bu taşın “demir meteoridi” olduğunun belirlendiğini kaydeden Can, “Taşın içindeki demir oranı çok yüksek ve manyetik alanı var. Demir oranının yüzde 95, nikel oranının yüzde 4-5 olduğu ortaya çıktı. Mıknatıslara da çok duyarlı. Taşın daha detaylı incelenmesini istiyoruz.” dedi.