Ceren Oral Balaban coral@ekonomist.com.tr Çevreye saygılı, kaliteli ve standartlara uyumlu ürünler üretme odaklı AR-GE stratejisiyle Polisan...Daha fazla oku
GooCommerce, müşteri nabzının dijitalde attığını bilen ve işini dijitale taşımak isteyen işletme ve markaların tüm ihtiyaçlarını karşıladığı bir platform.Daha fazla oku
Girişimciliğin artması ve özellikle pandemi döneminde uzaktan esnek çalışma modelinin yerleşmesinin etkisi, doğrudan satış sektöründe de görüldü.Daha fazla oku
Kendine göre takvim ve saat sistemi kullanan Etiyopya yarın 2014'e girecek. Başbakan Abiy Ahmed, yeni yıl öncesi kutlama mesajı yayımladı...
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı. AB Konseyi, Rusya'nın...
Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını üst üste beşinci defa artırarak yüzde 6,75'e yükseltti. Bankadan yapılan açıklamada, enflasyon risklerinin artması...
ABD Başkanı Biden, daha önce bazı federal çalışanlar için getirdiği Kovid-19 aşı zorunluluğunu imzaladığı yeni kararnameyle tüm federal ve sağlık...
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