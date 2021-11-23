Koronavirüsle mücadele için kaynakları ABD ve Avrupa’ya göre oldukça yetersiz olan Afrika’dan bildirilen koronavirüs vaka sayıları bilim insanlarını şaşırtıyor. Peki, bu durumun nedeni ne olabilir? İşte ihtimaller

Bilim insanları Afrika’daki koronavirüs vaka sayısının azlığını ilginç buluyor.

Afrika, pandemi ile savaşmak için Avrupa ve ABD’deki imkanlara, aşılara, kaynaklara sahip değil ancak açıklanan rakamlara göre bir şekilde daha iyi durumda. Her ne kadar kıtada Covid-19’dan şimdiye kadar tam olarak kaç kişinin öldüğü bilinmese de Afrika’nın birçok ülkesinde daha önceden tahmin edilen bir felaket senaryosu gerçekleşmiş değil.

DW’nin aktardığı habere göre örneğin Zimbabve’de koronavirüs çoktan geçmişte kalmış bir olgu olarak algılanıyor. Zimbabve Sağlık Bakanlığı’nın son açıkladığı verilere göre 22 Kasım tarihinde 27 yeni vaka görülen ülkede ölüm sayısı sıfır oldu.

DÜZENSİZ İZLEME NEDENİYLE SAĞLIKLI VERİLERE ULAŞMAK ZOR

Yine habere göre Afrika ülkelerinde doğru vaka sayılarına ulaşmak düzenli izleme olmadığı için zor görünüyor. Ancak Columbia Üniversitesi Genel Sağlık Kürsüsü Profesörü Wafaa El-Sadr Afrika’da bilim insanlarının kafasını karıştıran “esrarengiz” bir durumun olduğunu söylüyor.

Afrika’da aşılananların oranı yüzde 6’dan az. Buna karşılık Dünya Sağlık Örgütü’nün haftalık yayınladığı pandemi raporlarında Afrika aylardır “dünyanın en az etkilenen bölgeleri” arasında yer alıyor.

BU DURUMUN NEDENİ NE OLABİLİR?

Bilim insanlarının bazı tahminleri var:

Afrika’nın genç bir nüfusa sahip olması. Çünkü örneğin Batı Avrupa’da 43 olan yaş ortalaması Afrika’da sadece 20.

Kentleşme oranının düşüklüğü ve daha fazla dışarıda vakit geçirme.

Bazı araştırmalar ise geçirilen parazit hastalıkların virüsün yayılmasını frenlemiş olabileceği ihtimalini inceliyor.

Liderlerin hızlı karar alması da bir etken olabilir. Örneğin Mali’nin Kovid-19 ülkeye ulaşmadan sınırları kapatma kararı almış olması. Profesörü Devi Sridhar, “Sanırım, Afrika’da farklı bir kültürel yaklaşım var, bu ülkeler Covid’e bir tür tevazuyla yaklaştılar çünkü ebola, çocuk felci ve sıtmayı yaşadılar” diyor.

SITMANIN KORUYUCU ETKİSİ OLABİLİR Mİ?

Habere göre Uganda’da geçen hafta yapılan bir araştırmada daha önce sıtmaya yakalanmış Covid-19 hastalarının hastalığı ağır geçirmediği ve bu kişilerde ölüm oranının düşük olduğu tespit edildi. Sıtma Konsorsiyumu danışmanlarından Jane Achan “Bu projeye sıtma enfeksiyonu geçmişi olan insanlarda olumsuz sonuçların oranının daha yüksek olacağını düşünerek başladık. Çünkü hem sıtmaya hem ebolaya yakalanan hastalarda durum buydu. Tersini, yani sıtmanın koruyucu bir etkisi olabileceğini gördüğümüz için aslında oldukça şaşkınız. Sıtma Covid-19’a yakalanan insanların bağışıklık sisteminin aşırı yüklenmesini “köreltici” bir etki yaratmış olabilir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde ölümlerin yüzde 46’sı Amerika kıtasında, yüzde 29’u Avrupa’da olurken Afrika’nın payı sadece yüzde 3.

NİJERYA ŞUBATA KADAR NÜFUSUN YARISINI AŞILAMIŞ OLMAK İSTİYOR

Afrika’nın nüfusu en yüksek ülkesi olan 200 milyonluk Nijerya’da hükümetin açıkladığı ölüm sayısı yaklaşık 3 bin. Yetkililer şubat ayına kadar nüfusun yarısını aşılamış olmak istiyor.