Enerji, proses endüstrisi, ulaşım ve madencilik sektörlerinde projelere özel, uçtan uca dijital çözümler sunan Kontrolmatik Teknoloji bir önceki yılın ilk altı ayına göre yüzde 182 daha fazla net kar elde etti.

2022 yılının ilk yarı finansal raporunu açıklayan Kontrolmatik Teknoloji, net karını bir önceki yılın ilk ayına göre yüzde 182 arttırarak 119,5 milyon TL’ye ulaştırdı.

2022’nin ilk altı aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan “Kontrolmatik Teknoloji olarak dönem hasılatımızı bir önceki yıla göre yüzde 165 oranında arttırarak yaklaşık 513,7 milyon TL’ye çıkarttık. Sürdürülebilir bir şekilde sağladığımız büyümemizi yıl sonuna kadar tüm hızla devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Elde ettiğimiz başarıları daha fazla ülkeye taşıyacağız”

İmzalanan ve imza aşamasında olan yeni sözleşmeler ile başarılı performans sergilediklerinin altını çizen Aslanhan, “Hali hazırda imzaladığımız ve imza aşamasında olan yeni sözleşmelerimizle bu yılki hedeflerimizi aşacağımızı öngörüyoruz. Her yıl bir önceki yıldan daha güçlü teknik ve finansal altyapıya sahip olan şirketimiz, elde ettiği başarıları daha fazla ülkeye taşıyarak sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam edecek.

Hedeflerimiz doğrultusunda uzun yıllardır çözüm ürettiğimiz enerji depolama sistemlerini, bağlı ortaklarımızdan POMEGA Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. olarak Ankara’daki fabrikamızda kendimiz üretmeye başlayacağız. Kontrolmatik Teknoloji olarak geliştirdiğimiz Controlix markamız ile de IoT konusunda dünyanın farklı noktalarında kendi ürün ve çözümlerimizi daha fazla göreceğiz. Kontrolmatik Teknoloji’nin yüzde 25 iştiraki olan Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş.’nin tasarlamış olduğu test uydularından ilkini Mayıs 2022 içerisinde fırlattık ve diğer iki haberleşme test uydumuzu da planladığımız şekilde fırlatacağız. Önümdeki yıl orijinal çalışacak uyduları göndermeye başlayacağız. 2024 ve 2025’e geldiğimizde ise artık üç ve dört haneli uydu sayılarımızı göreceğiz. Amacımız Türkiye’de öncü olmak ve bir Pazar ve öncelikle bir ekosistem oluşturmasını sağlamak” dedi.

Kontrolmatik’ten 11 şehre 66 elektirikli araç şarj istasyon yatırımı

Sürdürülebilir, yenilikçi ve yeşil teknolojiler üzerinde yaptıkları ARGE çalışmalarının şirketin büyümesinde önemli bir etken olduğunu vurgulayan Aslanhan, “Kontrolmatik Teknoloji olarak yakın bir süre önce Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı” kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan aldığımız yatırım desteği ile birlikte günümüzde kullanımı giderek artan elektrikli araçların şarj ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir yatırım gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen bu yatırım ile 11 şehirde 66 adet elektrikli araç şarj istasyonu kuracağız. Elektrikli araç şarj istasyonu kurulumlarımızı tamamladığımızda mobilite için uçtan uca sürdürülebilir bir ekosistemin temellerini atmış olacağız.” diye konuştu.

Elektrikli araç şarj ünitelerini kuracakları şehirlerde aynı zamanda güneş enerji santrali yatırımları yapma planlarından da bahseden Aslanhan; “Bu şarj istasyonları aynı zamanda birer tüketim noktası olduğundan, kuracağımız istasyonların minimum toplam gücü kadar güneş enerji santrallerini de kurmayı planlıyoruz.” dedi. Son olarak bu kapsamda ilgili bölgelere GES yatırımı yapmak için uygun altyapı çalışma ve araştırmalarına başladıklarını sözlerine ekledi.