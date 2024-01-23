Konya'da üretiliyor, 100 dolara Silikon vadisine satılıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Teknotıp şirketi işbirliğinde, Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (BİTAM) elektronik, optik ve elektro-optik aygıtların kalibrasyonu ölçümünde kullanılan çip üretimi projesi başlatıldı. Saç telinin 10'da 1'i kalınlığındaki malzemeden üretilen çip, laboratuvarda kullanılan ölçüm cihazlarının doğru, güvenli ve sağlıklı ölçüm yapmasını sağlıyor.

1 "Nanometrik boyutta malzemeler kullanılıyor" BİTAM Müdür Yardımcısı ve projenin yürütücüsü Doç. Dr. Yasin Ramazan Eker, AA muhabirine, ileri teknolojiye dayalı AR-GE ve üretim çalışmalarında nanometrik boyutta malzemelerin kullanıldığını söyledi. Nano ölçeklerde malzeme toleransının sıfıra yakın olduğunu ifade eden Eker, hassas üretim proseslerinin kontrol edilmesinde kalibre edilmiş yüksek teknolojiye dayanan ölçüm aletlerine ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

2 "Hollanda'dan da talep var" Eker, analiz cihazlarının kalibrasyonunun kurum dışı bağımsız kuruluşlarca gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Analiz cihazı çipi veya kiti üretebilir miyiz?' diye fikir doğdu. İşbirliği yaptığımız firma, uluslararası çalıştığı için bu piyasadaki ihtiyaçları belirleyecek kabiliyette. Numune tasarımı yapıldı, projelendirildi. Ürünümüzü tasarladık. Üretim aşamasında, fizik, elektrik elektronik mühendisliğindeki arkadaşlardan destek aldık. Ürünümüz, 5 milimetreye 5 milimetre ebadında, ağırlığı 0,25 gram. Adedini 100 dolardan satıyoruz. Marka ve patentini yaptığımızda çok daha yüksek değerlere de satılabilir. Mevcut haliyle bile yüksek getirisi ve katma değeri olan bir ürün." Ürünün uluslararası firmalarca ilgi gördüğünü aktaran Eker, "Silikon Vadisi'ndeki bir firma istedi. Analiz cihazı üreten Hollandalı bir firma da talepte bulundu. Numune gönderdikten sonra yüklü miktarda talepleri oldu. Yavaş yavaş piyasada ismimiz duyuluyor." dedi. Proje araştırmacılarından Prof. Dr. Oğuz Doğan da sanayi-üniversite iş birliğinde geliştirilen projede yüksek katma değerli ürünün ticarileştiğini vurguladı.