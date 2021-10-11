ABD’li ilaç şirketi Merck, Kovid-19 hapının yetişkinlerde acil kullanım izni talebiyle Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuru yaptı.

Merck, koronavirüse karşı geliştirdiği Molnupiravir isimli kapsül formundaki ilacı için FDA’ya başvuru yaptığını duyurdu.

Merck CEO’su ve Başkanı Robert Davis, “Bu pandeminin olağanüstü etkisi, benzeri görülmemiş bir aciliyetle hareket etmemizi gerektiriyor. Bu nedenle ekibimiz molnupiravir için son verileri aldıktan 10 gün sonra FDA’ya başvuru yaptı” dedi.

FDA’nın onaylaması halinde Molnupiravir, Kovid-19 için kullanılan ilk oral antiviral tedavi yöntemi olacak.

‘Kademeli fiyatlandırma yapılacak’

Merck’ten yapılan açıklamada, “2021’in sonuna kadar 10 milyon adet üretmeyi planlıyoruz” denildi.

ABD hükümetine 1.7 milyon adet satış yapıldığı belirtilen açıklamada, tedaviye dünya çapında erişim sağlanması için kademeli fiyatlandırma yapılacağı ve orta gelirli ülkelere erişimi hızlandırmak için farklı ilaç şirketleriyle birlikte çalışılacağı ifade edildi.

ABD hükümetinin ilaç için belirlediği fiyat 700 dolar yani yaklaşık 6 bin 200 TL olarak belirlenmişti.

Geçen hafta Beyaz Saray’da düzenlenen Kovid-19 brifinginde, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü müdürü Dr. Anthony Fauci, deneme sonuçlarını ‘cesaret verici’ olarak nitelendirmiş, ancak ilacın FDA tarafından yakından incelenmesi gerektiğini söylemişti.

,Şirket, 1 Ekim’de açıkladığı üçüncü faz araştırma sonuçlarında ilacın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurmuştu.

Merck CEO’su Davis, “Hastaneye gitmeniz gerekmiyor, aşı yaptırmak için bir merkeze gitmeniz gerekmiyor. Evde alabileceğiniz bir hap” açıklamasını yapmıştı.

Diğer ilaç üreticileri de antiviral haplar üzerinde çalışıyor. Pfizer CEO’su Albert Bourla, Nisan ayında CNBC’ye verdiği demeçte, Kovid-19 ilacının bu yılın sonuna kadar piyasada olabileceğini söylemişti.