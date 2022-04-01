Türkiye’nin sanayi ve teknoloji üretimini artırmak ve daha katma değerli hale getirmek ekonominin olmazsa olmazlarından. Bunun için Kuzey Marmara’da İstanbul Havalimanı’nın hemen yanında devreye alınan ‘Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi’ ile, 35 bin doğrudan, 100 bin dolaylı istihdamla Türkiye’nin katma değerli üretimini artırılması hedefleniyor.

Türkiye’nin ‘Modern İpekyolu’ olarak da anılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları ile Asya’yı Avrupa’ya bağlayan Kuzey Marmara bölgesi modern tarzda yeni bir sanayi ve teknoloji bölgesine kavuşacak. Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi ile, 35 bin doğrudan, 100 bin dolaylı istihdamla Türkiye’nin katma değerli üretimini artırılması hedefleniyor.

Halka açık ihale ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan 2,1 milyar TL’ye, bugüne kadar tek seferde en yüksek bedelle, alınan Arnavutköy Yassıören Proje Alanı, Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi’ne dönüşüyor. 500 bin metrekare alandan oluşan Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi, İstanbul Havalimanı’nın yanı başında yer alıyor. Modern ve inovatif bir sanayi merkezi inşa edip sanayinin hizmetine açacaklarını açıklayan Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi Oluşumu Yönetim Kurulu Başkanı Reha Yeltekin, Türkiye’nin katma değerini artıracak bir projeyi hayata geçireceklerini vurguladı.

Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi’nde üretim yapmak için çok sayıda şirketten talep aldıklarını belirten Yeltekin, “Aldığımız yüksek talep ile ülkemizdeki motivasyonu da görmüş oluyoruz. Nitekim İstanbul’un aslında teknoloji merkezi olması gerekiyor. İstanbul için yüksek teknoloji üretimi gibi bacasız sanayi bir gereklilik” diye konuştu.

Sanayisi ile öne çıkan Türkiye’nin, geçen yıl ihracatını tarihte ilk kez 200 milyar doların üzerine çıkardığına da değinen Yeltekin, “Bu rakamları daha da yukarı çekmek için biz de bir vizyon ortaya koyduk” dedi.

MODERN İPEKYOLU’NUN YANINDA

Doğrudan 35 bin, dolaylı 100 bin kişiye istihdam sağlayacak Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi, Tır İpek Yolu diye de bilinen Kuzey Marmara Otoyolu’nun da yanında. Ayrıca içinde Hızlı Tren İstasyonu da bulunacak. Ulaşım akslarının merkezinde konumlanan Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi’nin içerisinde otelden, akaryakıt istasyonuna, yeme içme merkezinden mağazalara kadar birçok tesis yer alacak. Aynı zamanda bir eğitim kampüsü görevi de görecek.

KİLOGRAM BAŞI İHRACAT ARTIRILMALI

İstanbul’da üretimin, gelişmiş ve kaliteli insan kaynağının ve özellikle de bilim altyapısının iyi kurgulanması gerektiğini kaydeden Yeltekin, Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi’nde bu vizyonla hareket ettiklerini söyledi. Yüksek teknoloji üretiminin özel bir konu olduğunu, buna uygun yetişmiş insan kaynağına İstanbul’un sahip olduğunu hatırlatan Yeltekin, şu bilgileri verdi:

“Son 1 senede, Türkiye, kilogram başı ihracat değerini yüzde 20 artırdı. Ülkemizin kilogram başına ihracatı 2021’de 1,29 dolara ulaştı. Kilogram başına ihracat züccaciye sektöründe 3,38 dolar, ev ve mutfak eşyalarında 3,6 dolar. Demir ve demir dışı metallerde 4 dolar, otomotiv sektöründe 10,62 dolar, deri ve deri mamullerinde yaklaşık 12 dolar. Hazır giyim sektöründe 16 doların üzerinde. Turquality alan firmaların kilogram başına ihracat fiyatı ülke ortalamasının tam 10 katı; 12 dolar. Savunma ve havacılık sektöründe ise 50 dolar seviyesinde. Kilogram başına ihracat değerini her sektörde daha da artırmamız gerekiyor. Özellikle yüksek teknoloji ihracatının sağlayacağı kilogram başına katma değer müreffeh bir Türkiye’nin öncelikleri arasında yer alıyor. Bugün savunma ithalatını yüzde 60 oranında azaltan Türkiye, kısa ve orta vadede ihracat odaklı çalışmalarla önemli bir noktaya ulaşacak. Biz de bu vizyonla Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi’ni devreye alıyoruz.”

İSTANBUL’UN ÖNEMİ

Kuzey Marmara Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Reha Yeltekin, İstanbul’un 216,1 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğüyle 130’dan fazla ülkeden daha büyük olduğunu hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

“Bu potansiyelin temiz ve katma değerli üretimle çok daha yukarılara tırmanabileceğini kaydetti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre de halihazırda Türkiye toplam GSYH’sinin yüzde 30,7’sini İstanbul tek başına sağlarken, imalat sanayi hasılasının yüzde 25’ini gerçekleştiriyor. Türkiye işgücü piyasasından İstanbul’un almış olduğu pay ise yüzde 21.”

YENİ YATIRIM ZEMİNLERİ OLUŞTURACAKLAR

Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi Oluşumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Akbal, Türkiye’nin sanayi, istihdam, ihracat noktasında yatırım yapması gerektiğine vurgu yaparak, Türkiye için ihtiyaç olan sanayi yatırımlarını yapmayı sürdüreceklarini söyledi.

Akbal, “Bu iş aslında bize düşüyor. Projeler geliştirip insanların ihtiyaçlarını görmek istedik. Nitekim Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi’nde yaptığımız çalışmada ciddi bir talep olduğunu gördük. Bu projenin önemli unsurlarından biri lokasyon, havalimanı çok yakın. Bu durum da beraberinde, yatırımcının Türkiye’ye gelip, lojistik bölgesi olarak kullanmasını getiriyor. Bu durum büyük bir avantaj. Lokasyonun önemi, projenin daha da öne çıkmasını sağladı. Sene sonuna kadar projede süreç başlamış olacak. Türkiye için ihtiyaç olan sanayi yatırımlarını yapmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

ÇEVRE DOSTU

Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi Oluşumu Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kisbu ise, bir sanayici olarak sanayi bölgelerinde yaşadığı sıkıntıların tekrarlanmayacağı, modernizasyonu ve enerji verimliliği yüksek, çevre dostu bir sanayi bölgesi yapmak için bu işe giriştiklerine vurgu yaparak, “2023 Türkiye hedeflerine yakışır bir proje devreye alıyoruz” dedi.