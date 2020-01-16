KVKK dönüşümünde hızlanma bekleniyor
İş hayatının ve günlük hayatın büyük bir kısmının artık dijital ortamlara taşınmış olması, veri toplama ve işleme kapasitesinin artışı ile kişisel verilerin korunması zorunluğunu ortaya çıkardı.
Bunun için Türkiye’de 2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK), geçen zaman içinde özellikle şirketler tarafından tam olarak uygulanamadı.
Şirketler için kritik önemde değişiklikler içeren KVKK, veri sorumlusu, veri işleyen, kişisel verilerin açık rıza ile işlenmemesi gibi pek çok kavram ve yükümlülüğü beraberinde getirdi.
Şirketlerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) de kayıt yapmaları gerekiyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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