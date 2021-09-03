KVKK, WhatsApp’a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı için 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesti.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) son zamanlarda çeşitli iletişim yolları kullanılarak yetkisiz kişi ve kurumlarca kaldıraçlı alım satıma aracı olunduğunun tespit...Daha fazla oku
Girişimciliğin artması ve özellikle pandemi döneminde uzaktan esnek çalışma modelinin yerleşmesinin etkisi, doğrudan satış sektöründe de görüldü.Daha fazla oku
Çin, Şanghay ve Şıncın borsalarından sonra başkent Pekin'de yeni bir menkul kıymetler borsasını hizmete açmayı planlıyor. Devlet Başkanı Şi Cinping,...
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 28 Ağustos ile biten haftada 340 bine inerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19)...
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz oranlarını 2025'e kadar sabit tutmasının, tahvil alımlarının ise en...
Euro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3 seviyesinde ölçüldü. Avrupa İstatistik...
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