Lenovo’nun, Vizyon 100 üst düzey iletişim ve etkinlik platformu iş birliğinde gerçekleştirdiği “Dijital CEO” sanal toplantı serilerinin sonuncusu Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu’nun moderatörlüğünde düzenlendi. “Dijital CEO” sanal toplantı serilerinin sekizinci ve son toplantısı, farklı sektörlerin lider yöneticilerini buluşturdu.

8 sanal toplantıda 100 CEO katılımı

8. ve son Dijital CEO toplantısına katılan Index Group Yönetim Kurulu Başkanı ve 2017-2018 TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erol Bilecik, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, Netlog Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, Korn Ferry Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Kaynar, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Tamer Saka, Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut, Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç, MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgın sürecinin farklı sektörleri nasıl etkilediği ve iş süreçlerindeki değişim üzerine konuştular.

Katılımcılar normalleşme sürecini kendi sektörleri ile ilgili bilgiler vererek değerlendirdiler. Ayrıca Startup Trace CEO’su Bülent Kutlu toplantı esnasında yapılan canlı anketlerin sonuçlarını yorumladı.

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, Vizyon 100 platformu iş birliğinde gerçekleştirilen dijital buluşmalar için şunları söyledi:

“Farklı sektörlerin hepsi birbirinden kıymetli lider isimleriyle koronavirüs ve normalleşme sürecini değerlendirdiğimiz sekiz sanal toplantı gerçekleştirdik. Katılımcıların normalleşme süreci ve sonrasını en etkili şekilde yönetmeye yönelik çözüm önerilerini de gündeme getirdiği çok verimli toplantılar oldu. Farklı sektörler hakkında paha biçilmez bilgiler de edindiğimiz her toplantıda ayrıca anket çalışmaları gerçekleştirdik. Lenovo olarak Vizyon 100 platformuyla birlikte hepimize ışık tutabilecek anket sonuçlarını da en kısa zamanda duyuracağız.”

Bugüne kadar 8 farklı oturumu gerçekleştirilen Dijital CEO buluşmalarına 100 CEO ‘nun katılımı sağlandı.

Vizyon 100 iş birliğinde gerçekleştirilen Dijital CEO sanal toplantı serisinin ikinci ayağı sonbaharda başlayacak.