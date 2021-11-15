Bir robotik öğrencisinin Lightning portunu USB-C ile değiştirdiği iPhone X, 86 bin 1 dolara satıldı.

Yıllardır iPhone sahipleri, Apple’ın cihazlarının altında yerleşik olan Lightning bağlantı noktasının yerini USB-C bağlantı portunun almasını umdular. Ancak şu ana kadar gerçekleşmedi. Bunu fırsat bilen bir robotik öğrencisi ise, kolları sıvayarak iPhone X’in Lightning portunu bir USB-C ile değiştirdi ve böylelikle dünyanın ilk USB-C’li iPhone’una imza attı.

Chip’in haberine göre İsviçreli robotik öğrencisi Ken Pilloner, geçtiğimiz perşembe günü ise geliştirdiği USB-C’li iPhone X’i eBay’de açık artırmaya çıkardı. Telefona yoğun ilgi gösterilirken, teklif edilen rakam kısa sürede 10 bin dolarları buldu ve sonunda da tam 86 bin 1 dolar fiyatla satıldı.

Ken Pilloner, bu ayın başlarında USB-C’li bir iPhone X’i nasıl yapılabileceğiyle ilgili bir video da paylaşmış. Videoyu hemen aşağıda izleyebilirsiniz.