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Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren 100 firmaya dijital dönüşüm fırsatı

Peki proje nasıl ilerleyecek? İşte detaylar...

12 Eylül 2023 | 22:13
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Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren 100 firmaya dijital dönüşüm fırsatı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen "MESS Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Gelişim Merkezi: Yönümüz Yarın" Güdümlü Projesi kapsamında firmalar için "SIRI (Smart Industry Readiness Index) Dijital Olgunluk Değerlendirmesi ve Dijital Dönüşüm Yol Haritası" desteği çağrısı ilan edildi.

İSTKA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Teknoloji Merkezi MEXT’in, İSTKA’nın Güdümlü proje desteği ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Trakya Kalkınma Ajansı’nın (TRAKYAKA) iş birliği ile yürüttüğü proje kapsamında Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren 100 firmaya, "SIRI Dijital Olgunluk Değerlendirme Analizi" yapılacak ve "Dijital Dönüşüm Yol Haritaları" oluşturulacak.

SIRI değerlendirmeleri için işletmelere yüzde 90’a varan oranda destek sağlanacak. Çağrıya, Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük tüm işletmeler (İstanbul, Edirne Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir) başvurabilecek. Destek almak isteyen işletmeler 4 Ekim'e kadar MESS'in web sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecek. Çağrının amaç ve hedeflerinin paylaşılacağı tanıtım toplantısı ise 20 Eylül'de çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, İstanbul Kalkınma Ajansı olarak üretim sektörünün dijital teknolojilerle kalkınması, bu alanda ihtiyaç duyulan yetkin iş gücünün yetiştirilmesine yönelik çalışmaları kuruldukları günden bu yana desteklediklerini bildirdi.

MESS Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Gelişim Merkezi’nin kurulması için 2022 sonunda Güdümlü proje sözleşmesi imzaladıklarını aktaran Tüzgen, şunları kaydetti:

"Bir sene içinde bu merkezde sanayi şirketlerimizin dijital dönüşüm süreçleri eğitim ve danışmanlık programları ile desteklendi. Firmaların teknolojik yetkinlikleri geliştirilerek küresel rekabet gücü, üretim ve ihracat kapasitesi artırıldı. Marmara Bölgesindeki kalkınma ajansları ile iş birliği içinde hayata geçirdiğimiz bu proje kapsamında şimdi de bu çağrıyı ilan ettik.

Her alanda dijital teknolojiler hızla gelişiyor. Bu dönüşüm sürecine uyum sağlamak için dijitalleşmek şirketlere rekabet avantajı sağlayan en temel unsurların başında geliyor. Bu proje kapsamında sanayi firmalarımızın dijital dönüşüm yolculuklarına rehberlik edilerek ülkemiz sanayisinin uluslararası rekabetçiliğini artırmayı hedefliyoruz. İSTKA olarak üretimde dijitalleşme ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi ile birlikte Türk sanayisini güçlendirmeye devam edeceğiz."

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