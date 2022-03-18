Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ’nin yatırımcılarına, yüzde 10.133 oranındaki bedelsiz hisse devri süreci tamamlandı.

Matriks’ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, halka arz sürecinde, 28 günlük geri alım programı, ortakların 2 yıllık satış yapmama garantisi ve FAVÖK taahhüdü gibi güçlü mesajlarla yola çıktıklarını aktardı.

Tutar, halka arzın ilk yılında, hedefleri doğrultusunda temettü dağıtımı ve bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Süreçte bazı ortakların geri alımları olduğunu belirten Tutar, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Şirket olarak bir geri alım programı açıkladık ve buradaki hedeflemenin hemen hemen tamamını gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günlerde yüzde 60’a yaklaşan karlılık artışını gösteren bilançomuzu da açıkladık ve gerçekleşen FAVÖK rakamı doğrultusunda, sermaye piyasalarımızda örneği az görülen bedelsiz hisse devri sürecini başlattık. İzahnamede belirtilen kurallar çerçevesinde, halkı arzı gerçekleştiren ortaklar, yatırımcılarımıza, yüzde 10 oranında bedelsiz hisse devri yaptılar.

Bu doğrudan bir devir işlemi bir sermaye artırımı değil dolayısıyla hisse fiyatında bir bölünme etkisi olmayacak. Geri alım yapmış olan ortaklarımız bu bedelsiz hisselerden faydalanmayacağı için onlara düşen payı da yatırımcılarımıza dağıttık böylelikle ek hisse miktarı yüzde 10.133 seviyesine ulaşmış oldu. Bedelsiz olarak ortaklar tarafından dağıtılan, 1.019.771,60 adet payın 16 Mart kapanış verisine göre değeri 25 milyon 270 bin TL’dir.”

Matriks’in kurulduğu günden beri sermaye piyasasının tüm paydaşları ve yatırımcılarla birlikte büyümeye inandığını vurgulayan Tutar, “Sözlerimize ve yatırımcılarımıza olan bağlılığımızı bir kez daha göstermiş olduğumuza inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.