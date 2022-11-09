İnsanlar ve şirketler Metaverse’de arazi almak için adeta yarıştı ve bu uğurda büyük paralar harcandı. BBC ise bu sanal arsa yarışını mercek altına aldı. Bu yatırım büyük bir kumar olabilir mi?

BBC’nin aktardığı araştırmaya göre son 12 ayda sanal araziye yaklaşık 2 milyar dolar harcandı. BBC ise araştırmasında “İnsanların sanal gerçeklikte yaşayabileceği, çalışabileceği ve oynayabileceği çevrimiçi tek bir sürükleyici alan olarak ortaya çıkan meta veri tabanından yıllar uzaktayız. Arazi kapmak büyük bir kumar mı?” diye soruyor.

Makalede yer alan bazı bölümler şöyle:

Voxels, kendilerini metaverse olarak tanımlayan düzinelerce sanal dünyadan biridir. Kafa karıştırıcı, çünkü insanlar genellikle “metaverse” hakkında sanki tek bir tane varmış gibi konuşuyorlar. Ancak tek bir platform hakim olmaya başlayana veya bu farklı dünyalar bir araya gelene kadar şirketler kendi versiyonlarında arazi ve deneyim satıyorlar.

Metaverse analistleri DappRadar’daki araştırmacılar, yalnızca geçen yıl sanal arazi satın almak için 1,93 milyar dolar değerinde kripto paranın harcandığını ve bunun 22 milyon dolarının Voxels’teki yaklaşık 3.000 parsel araziye harcandığını söylüyor.

En popüler dünyalardan biri çizgi film Decentraland. 2020’de piyasaya sürülen arsalar binlerce, bazen milyonlarca dolara satılıyor. Samsung, UPS ve Sotheby’s, arsa satın alıp orada dükkanlar ve ziyaretçi merkezleri inşa edenler arasında.

Lüks moda markası Philipp Plein ayrıca dört futbol sahası büyüklüğünde bir arsaya sahip ve sonunda bir metaverse mağazası ve galeri içermesini umuyor.

Philipp Plein, Decentraland’daki arazisine büyük bir giyim mağazası kurmayı planlıyor. Ancak, sahibi Bay Plein, annesinin 1,5 milyon dolarlık satın alımına ikna olmadığını söyledi. “Annem beni aradı ve ‘ne yaptın? Neden? Deli misin, neden bu kadar para harcıyorsun, bu ne?’ dedi. Plein, bir yıldan fazla bir süredir çevrimiçi olarak 24 farklı kripto para biriminde mal satıyor. 2022’nin başlarında, Londra’nın Eski Bond Caddesi’nde Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paraların yanı sıra pound karşılığında kıyafet ve bazı takas edilemez tokenler (NFT’ler) satan yeni bir dükkan açtı.

‘CESUR BİR ADIM ATTIM’

Dükkanı açmanın metaverse hakkında daha fazla şey öğrenmesine yardımcı olduğunu söylüyor ve ekliyor:

“Bir parça araziye çok fazla harcama yaparak cesur bir adım attım. “Ama markamla 24 yılı aşkın bir süredir yaşadığımı düşünüyordum ve yeniden başlasaydım ne yapmam gerekirdi?” Bununla birlikte, kripto para birimlerinin değerindeki genel çöküşle birlikte Dapp Radar, metaverse gayrimenkul değerlerinin bir yılın en düşük seviyesine yakın olduğunu söylüyor.

Sandbox’ta, bir başka kripto meta verisi olan Adidas, Atari, Ubisoft, Binance, Warner Music ve Gucci, arazi satın alan ve ürünlerini ve hizmetlerini satmak ve tanıtmak için deneyimler inşa eden çok uluslu şirketlerden sadece birkaçı.

Gucci, Minecraft ve Fortnite gibi diğer büyük oyun platformlarının yanı sıra, acemi metaverselerin en yaygın olduğu görülen Roblox’ta da inşa etti.

Roblox’taki Gucci Town’da oyuncular oyun içi para birimi Robux’u kullanarak avatarları için kıyafet satın alabilirler. Bu oyun şirketleri arazi satmazlar ve herhangi bir blok zinciri teknolojisi kullanılmadan çalıştırılırlar. Ancak, bilim kurgu yazarlarının gerçek bir metaverse için ihtiyacımız olduğunu söylediği bazı temel bileşenlere zaten sahipler:

-Takılma ve oynama yeteneği

-Kendi dünya para birimleri

-Platformda para kazanma fırsatı

-Dev gelişen topluluklar

Gucci Town, lansmanından bu yana yılda 36 milyondan fazla ziyaret alırken, Nike Land 11 ayda 25 milyondan fazla ziyaret etti. Gucci Town’da oyuncular avatarları için gerçek parayla kıyafet satın alabilirler. Nike Land’de oyun oynayarak kazanılan puanlarla avatarlar için tişört ve ayakkabı alabiliyorlar.

Moda, metaverse ile ilgili fırsatları ve riskleri almaya en hevesli sektör gibi görünüyor. Amsterdam merkezli, yalnızca dijital moda evi The Fabricant, yalnızca avatarlar için giysiler yapıyor, Decentraland, Sandbox ve diğer kripto metaversiyonları kullanıcıları için koleksiyonlar ve ısmarlama giysiler tasarlıyor.

Amber Jae Slooten, dijital giysiler için bir “kitlesel pazar” olacağını tahmin ediyor. “Başladığımızda herkes bize deli dedi çünkü ‘buna neden ihtiyacın olsun ki?’ dediler. Ama gelecekte insanların dijital eşyaları giyeceği fikrine çok inanıyorduk” diyor kurucu ortak ve baş tasarımcı Amber Jae Slooten.

Fabricant’ın şimdiye kadarki rekor satışı, bir NFT – bir dijital sanat eseri – olarak satılmasına ve sahibinin avatarı tarafından giyilmemesine rağmen, 19.000 $ getiren bir dijital elbise. Şirket, çoğumuzun yakında yaşamımızın bir bölümünü metaverse’de yaşayacağı fikrine bahse giren yatırımcılardan 14 milyon dolar fon topladı”

BU NE ZAMAN OLACAK?

BBC makalesinde şu yorumları yapıyor:

“Ama bunun ne zaman olacağı ve ne zaman olacağı belli değil. Kripto metaversiyonları genellikle seyrek nüfusludur ve yalnızca etkinlikler düzenlendiğinde gerçekten kullanılır ve o zaman bile milyonlarca değil yalnızca binlerce insan katılır. Facebook ve Instagram’ın sahipleri Meta’nın milyarlarca dolar yatırım yaptığı sanal dünyada bile, sızdırılan notlar insanların uzun süre kalmayacağını gösteriyor.

Ancak Bayan Slooten, bu dünyalar geliştikçe insanların geleceğine inanıyor.

“Bunda kesinlikle büyük bir pazar olacak çünkü genç nesli düşünürseniz zaten oyun oynuyorlar. Onlar için sanal ve gerçek arasında bir ayrım yok. Ama yine de inşa edilmesi gerekiyor.”