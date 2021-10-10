Otomotiv koltuk üretiminde dünyanın önde gelen tedarikçi şirketleri arasında yer alan Martur Fompak International, kesintisiz bir ekosistem için Microsoft ile stratejik iş ortaklığı gerçekleştirdi.

Teknolojinin Liderleri Eylül 2021 tarihli sayıdan

Martur Fompak International Bilgi Teknolojileri Direktörü Özlem Altınışık, “Microsoft’u özellikle global olma yolunda en büyük çözüm ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz” diyor.

Martur Fompak International, otomotiv koltuk ve iç trim kompanentleri üretiminde dünyanın önde gelen tedarikçi şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye, Romanya, Rusya, Cezayir, İtalya, Fas ve 5 binden fazla çalışanı ile şirket yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Binek otomobiller ve hafif ticari araçlar için koltuk tasarım ve üretiminin yanı sıra otomotiv endüstrisi için torpido, kapı paneli, entegre kılıf ve başlık tasarım ve üretimi de gerçekleştiren kurum, tasarım ve mühendislik ofislerinden üretim bantlarına uzanan bu yolda kesintisiz bir ekosistem için Microsoft ile gerçekleştirdiği stratejik iş ortaklığı kapsamında Azure’u tercih etti.

GLOBALLEŞME İÇİN ÖNEMLİ

Buluta taşınma hikayelerini kurumsal ölçekte bir operasyon olarak konumlandırdıklarını belirten Martur Fompak International Bilgi Teknolojileri Direktörü Özlem Altınışık, “Bulut demek bizim için Azure demek.

Microsoft’u özellikle global olma yolunda, 23 üretim tesisinde en büyük çözüm ortaklarımızdan biri ve bir stratejik partner olarak görüyoruz” diyor.

Martur Fompak International, tüm faaliyetlerini yaklaşık üç yıl önce oluşturulan dijital dönüşüm stratejisi odaklı yol haritasına göre yapılandırıyor. Microsoft Azure, bu yol haritasının en kritik elemanlarından biri.

Kurum, küresel ölçekte sunduğu tüm hizmetlere, tüm tesislere ve tüm kullanıcılarına üstün bir kalitede, yüksek bir erişim gücüyle erişim hedefledi.

Tüm servisleri bu merkezlerin hepsine Türkiye’de lokal olarak sunarken, doğal ya da teknik sorunlardan kaynaklı oluşabilecek herhangi bir kesinti ihtimaline karşı diğer ülkelerde üretim ve mühendislik faaliyetlerinin devam edebilmesi için hizmetlerini güvenilir bir bulut platformuna taşımayı stratejik dönüşümlerinin bir parçası haline getirdiler.

KESİNTİSİZ HİZMET HEDEFİ

Tek bir ortamdan sunulan SAP üzerinde çalışan bin 600 kadar kullanıcı için, buradaki ani bir kesinti ihtimaline karşı süreklilik sunabilmek ve kullanıcılara istedikleri zaman erişebilecekleri bir hizmeti kesintisiz bir halde sağlamak temel hedefleri oldu.

Bu meşakkatli süreç boyunca Microsoft’un Azure Türkiye ve Azure İrlanda ekipleriyle beraber sıkı bir çalışma dönemine girildi.

MALİYETLERİ AZALTTI

Üretim tesislerinin yanı sıra Almanya, Romanya, Fransa ve İtalya gibi noktalarda mühendislik ofisleri ve tasarım merkezleri bulunan Martur Fompak International, buradaki verilerin yedekliliğini de Azure’a taşıyarak bütüncül bir felaket kurtarma stratejisi oluşturdu.

Microsoft ve SAP’nin global ölçekte yürüttüğü bulut iş birliği Embrace Projesi ile şirket, mühendislik ofisleri için gereken yatırım maliyetini de azalttı.