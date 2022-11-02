Birkaç ay önce Christie’s, Microsoft’un 2018 yılında hayatını kaybeden kurucu ortağı Paul G. Allen’ın olağanüstü sanat koleksiyonun satılacağını açıklamıştı. 500 yıla yayılan 150’den fazla sanat eserinin satışında 1 milyar dolardan fazla bir rakama ulaşılması bekleniyor. Bu ayna zamanda en pahalı tek sahipli satış olacak.

Tarihe geçecek satışın detayları da belli oldu. Satışın ilk bölümü 9 Kasım’da (61 lot), ikinci bölümü ise 9 Kasım’da, üçüncü bölümü ise 10 Kasım’da olacak. Gelir, Paul Allen’ın istediği gibi hayırseverliğe adanacak.

Eserler arasında Paul Cezanne’nin Mont Sainte-Victoires adlı eseri; Georges Seurat’ın şaheseri Les Poseuses ve Vincent Van Gogh’un Verger avec cyprès’i yer alıyor. Bu eserlerden 100 milyon ABD dolarının üzerinde bir gelir elde edilmesi bekleniyor.

AĞUSTOS AYINDA DUYURULMUŞTU

2018 yılında hayatını kaybeden Paul Allen’ın koleksiyonunda Monet, Renoir, David Hockney ve Botticelli’nin başyapıtlarını içeren 150 eser var.

Koleksiyonun satışından sorumlu Christie’s Müzayede Evi, Paul Allen’ın istediği gibi tüm gelirleri hayır kurumlarına bağışlayacak.

Christie’s CEO’su Guillaume Cerutti, müzayede için şunları söylemişti:

“Paul Allen’ın ilham verici figürü, eserlerin olağanüstü kalitesi ve çeşitliliği ve tüm gelirlerin hayırseverliğe adanmışlığı, Paul G Allen Koleksiyonunun satışını benzeri görülmemiş büyüklükte bir olay haline getirecek.”

Cerutti, satışın “sanat piyasası ve sanat dünyası için büyük bir olay” olduğunu söylüyor.

1975’te Bill Gates ile Microsoft’u kuran Allen, 1983’te Hodgkin lenfoma teşhisi konulunca şirketten ayrılmıştı. Allen, 2000 yılına kadar şirketin yönetim kurulunda kaldı.

Paul Allen 2018 yılında 65 yaşında hayatını kaybetti. 2009’da tedavi gören Allen vefatından 2 hafta önce yeniden hastalığa yakalandığını açıklamıştı.