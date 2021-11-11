Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, CNN TÜRK’te canlı yayına katıldı. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak’ın 2022’de biteceğini ve 2028’de seri üretime başlanabileceğini açıkladı.
Temel Kotil’in konuşmasından notlar şöyle:
- F-35’in 60 milyar dolar olduğunu söylüyorlar, böyle bir proje 10 milyar dolara çıkar. Ama ürettikten sonra 100 milyon dolara tanesini satıyorsunuz.
- Aşağı yukarı 10 bin parçası var.
- (Sosyal medya paylaşılan parça) Alt tarafında bomba kapağının olduğu yerdeki parçamız. Uçağa takılacak. Çok hassas milimetrik, mikron altı çalışılmış bir parça.
- Bu uçak 2023 18 Mart’ta motorunu çalıştıracak. Bu, gelecek sene 2022’de uçak bitecek demektir.
- Çok hızlı gider. Aşağı yukarı 5 bin teknisyenimiz var. Sıkışırsak 5 bin kişiyi de çalıştırırız buraya. 4 binin üzerinde mühendisimiz var, bin tanesi çalışıyor şu anda, sıkışırsak hepsi çalışır.
- Çalıştık çalıştık, artık imalata geçtik. Bizim için bir mutluluk bu. Biz mutluluğumuzu paylaştık.
MİLLİ MUHARİP UÇAK’IN F-16 İLE KIYASLANMASI
- F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Bombalar içinde saklı. Bu görünmez uçak. 1980 teknolojisi F-16. Bu 2020 teknoloji. F-35 tek motorlu. Bu ondan 1.5 kat daha güçlü motor gücü olarak. Bu F-22 ile F-35 arasında.
SERİ ÜRETİM 2028’DE
- Önce düşük oranda başlanır. Yılda 5-6 tane yapılır. Seri üretime 2028’de başlanır. 2030’da da yılda 24 tane yaparız.
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