Maddison şöyle devam etti: İstanbul Boğazı, dünyanın en yoğun trafiğine sahip kanallardan biri. İstanbul Boğazı sularından bugüne kadar her türlü deniz aracı geçmişti, ancak bir motosiklet geçmemişti. Bugün burada sınırlara meydan okuduk. Aylarca hazırlandık ve korkusuzca nasıl yapabileceğimizi araştırdık. Büyük ve dikkat çekici bir hikayenin altına ismimizi yazdırdık. Tam bir dakika gibi bir sürede, martılar eşliğinde ve boğazın sularının üzerinde Avrupa’dan Asya’ya geçtim. Zaman zaman akıntının 13 mile çıktığı boğazdaki bu performansımın verdiği keyfi hiçbir zaman unutmayacağım.”