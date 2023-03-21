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Multinet'ten veri sızıntısı iddialarına açıklama

Multinet Up tarafından, kullanıcılarına ait kişisel verilerin ihlal edildiğine dair iddiaları içeren haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve sistemlerinde herhangi bir sızıntı veya ihlal olmadığı bildirildi.

21 Mart 2023 | 16:11
Son Güncellenme: 21 Mart 2023 | 16:48
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Multinet'ten veri sızıntısı iddialarına açıklama

Multinet Up’tan yapılan açıklamada, Multinet Up kullanıcılarına ait kişisel verilerin ihlal edildiğine dair iddiaları içeren haberlere ilişkin bilgilendirme yapma gereği görüldüğü kaydedildi.

Bu kapsamda, Multinet Up sistemlerinde herhangi bir sızıntı veya ihlal olmadığı aktarılan açıklamada, "Kullanıcılarının veri güvenliğini hassasiyetle koruyan şirketimiz, haberde yer alan kart kullanıcımızın tarafımıza ulaşarak kendisine gönderilen e-posta hakkında bilgi vermesinin ardından ivedilikle kapsamlı bir teknik inceleme başlatmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, Multinet Up sistemlerinde herhangi bir sızıntı veya ihlal olmadığı tespit edilmiştir." denildi.

Açıklamada, "Elde edilen bulgular ışığında, kurumumuz adı kullanılarak kullanıcımıza gönderilen e-postanın kurumumuzca hiçbir bağlantısı olmayan kişiler tarafından gönderildiği anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

-"Bu olay, yaygın bir dolandırıcılık yöntemine örnek teşkil ediyor"

Açıklamada, şirketin hukuk biriminin, yaygın bir dolandırıcılık yöntemine (oltalama/fishing) örnek teşkil eden söz konusu olayın herhangi bir kullanıcıya mağduriyet yaratmasının önüne geçmek adına, kamu yararı gözeterek olayı ilgili yasal mercilere taşıdığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hiçbir kullanıcımız verilerinin gizliliği ve güvenliği konusunda endişe duymamalıdır. Ayrıca, Multinet Up resmi hesapları dışında maillerden ve sosyal medya kanallarından bu tür içerikler taşıyan mesajlara itibar edilmemesi, kişisel bilgiler ile özellikle banka bilgilerinin bu kişilere kesinlikle gönderilmemesi konusunda tüketicilerimizi önemle uyarırız."
 

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