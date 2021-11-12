Sosyal medyada ses getiren anketi sonrası Tesla’da hisse satışına başlayan Elon Musk, hisse satışlarına devam ediyor. Musk 700 milyon dolarlık daha Tesla hissesi sattı.

Bloomberg HT’nin haberin göre Tesla’nın patronu Elon Musk, Tesla hisselerinde satışa devam ediyor. İlgili regülatöre yapılan açıklamada Musk’ın 700 milyon dolarlık daha hisse satışı yaptığı belirtildi. Böylelikle Musk’ın Tesla hisselerinde yaptığı satış 5,7 milyar dolara yükseldi.

2016 yılından bu yana ilk kez Tesla hisselerinde satışa giden Musk satış kararının hisse senetleri opsiyon işlemlerinden doğan vergi yükümlülüklerini karşılamak için alındığını belirtmişti.

Musk’ın 2012’de elde ettiği bir opsiyon ödülünden gelen bu kontratların vadesi gelecek yıl Ağustos ayında doluyordu ve bu nedenle, Musk’ın bu kontratları bu süreden önce işleme koyması gerekiyordu. Bu gibi kontratların satılması gelir vergisi yükümlülüğü getiriyor ve bu vergiler genellikle yeni elde edilen hisselerin bazıların satışı yoluyla karşılanıyor.

Ankette çoğunluk satış çağrısı yapmıştı

Satışlar, Musk’ın 6 Kasım’da Twitter’da “Son dönemde realize edilmemiş kazançların vergiden kaçınmanın bir aracı olduğu şeklinde çok şey söylendi, bu nedenle Tesla’daki payımın yüzde 10’unu satmayı teklif ediyorum” diyerek açtığı anketin ardından geldi. Ankete gelen 3,5 milyon yanıtının yaklaşık yüzde 58’i hisse satışı yönünde oy kullandı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, 50 yaşındaki Musk yaklaşık 300 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin kişisi konumunda. Musk’ın Tesla’daki hisseleri şirketin yüzde 60’ına tekabül ediyor. Bu durum, Musk’ın sözünü yerine getirebilmesi için ilave hisse senedi satışına gidebileceğini işaret ediyor.