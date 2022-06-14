Tesla’nın patronu Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasının ardından ilk kez Twitter çalışanlarına bir konuşma gerçekleştireceği belirtildi.

Milyarder Elon Musk, son dönemde Twitter anlaşmasıyla ilgili eleştirilerin ardından ilk kez Twitter çalışanlarına seslenmeye hazırlanıyor.

Bloomberg’in haberine göre Musk, bu hafta 44 milyar dolarlık anlaşmanın ardından ilk kez Twitter çalışanlarına yönelik bir konuşma gerçekleştirecek. Toplantının Perşembe günü yapılması planlanıyor.

Nisan sonlarında yapılan anlaşmanın ardından Musk’ın özellikle sahte hesaplarla ilgili çıkışı anlaşmanın geleceğine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirmişti.

Musk, Twitter ile 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını tamamlamak için spam hesaplar hakkında bilgi istediğini belirterek, sosyal medya şirketini bilgi edinme hakkını “engellemekle” suçladı ve bu durumu anlaşma şartlarının “ihlali” olarak nitelendirdi.

Musk’ın avukatları tarafından Twitter’a gönderilen mektupta, spam ve sahte hesaplar hakkında sosyal medya şirketinden yeniden veri ve bilgi talep edildi.

Anlaşmanın askıya alındığını söylemişti

Musk, 13 Mayıs’ta sosyal medya şirketi Twitter’ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter anlaşmasının, “spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5’inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle” geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

Daha önce Twitter’da yüzde 9,2’lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan’da SEC’e yaptığı bildirimde, Twitter’ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.