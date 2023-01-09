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  • Musk, Twitter'da karakter sayısının 4 bine çıkarılacağı tarihi açıkladı

Musk, Twitter'da karakter sayısının 4 bine çıkarılacağı tarihi açıkladı

Sosyal medya platformu Twitter'ın sahibi Elon Musk, tweet'lerdeki 280 karakter sınırının şubat ayı başında 4 bine çıkarılacağını açıkladı.

09 Ocak 2023 | 12:49
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Musk, Twitter'da karakter sayısının 4 bine çıkarılacağı tarihi açıkladı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, geçen aylarda satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'da radikal değişiklikler getirmeye devam ediyor.
Musk, yaptığı açıklamada, Twitter'daki 280 karakter sınırının şubat ayının başlarında 4 bine çıkarılacağını belirtti.

Twitter'da şu an için en uzun tweet 280 karakter, video uzunluğu ise 2 dakika 20 saniye ile sınırlı.

Musk, karakter sınırının yanı sıra haftaya tweet'ler arasında geçişin sağa/sola kaydırılarak yapılacağını ve yer imi düğmesinin de ekleneceğini kaydetti.

6 Kasım'da Twitter'ın yakında kullanıcıların uzun gönderiler oluşturmasına izin vereceğini duyuran Elon Musk, geçen ay da Musk, bir kullanıcının karakter sayısını 4 bine çıkarıp çıkarmayacağı sorusunu "Evet" diye yanıtlamıştı.

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