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Musk: Yaklaşık 100 Starlink uydusu İran'a internet sağlıyor

SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, yaklaşık 100 Starlink uydusunun İran'da internet desteği sağladığını belirtti.

27 Aralık 2022 | 14:58
Son Güncellenme: 27 Aralık 2022 | 15:01
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Musk: Yaklaşık 100 Starlink uydusu İran'a internet sağlıyor

Musk, Starlink uydularının İran'daki durumuna dair Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Musk, uydu interneti erişimi sağlamak üzere tasarlanmış Starlink uydularının İran'da aktif olduğu ve sayılarının 100'e yaklaştığını kaydetti.

Musk, daha önce yaptığı bir paylaşımda, protesto gösterilerinin devam ettiği İran'da göstericilerin iletişim kurmasına imkan tanımak amacıyla Starlink uydularını kullanıma açacağını ifade etmişti.

Starlink nedir?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.

Musk'ın şirketi SpaceX'in yörüngede bulunan 3 bin 200'den fazla Starlink uydusu, dünyanın en uzak yerlerine yüksek hızda ve geniş bantlı internet sağlıyor.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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