Sosyal medya platformu Twitter’ın yönetim kurulu, Elon Musk’ın satın alma şartlarını kabul etmeyi planlıyor. Buna göre, Musk’ın twitter’da kaç kullanıcının ‘bot’ yani gerçek olmayan kullanıcı olduğunu görmesine izin verilecek.

NTV’de yer alan habere göre SpceX ve Tesla’nın sahibi Musk’ın Twitter’da, dahili veriler ve tüm gerçek zamanlı veri akışına erişim talebi satın alma anlaşması kapsamında sağlanacak.

Amerikalı milyarder pazartesi günü Twitter’ın sahte hesapları ele alış biçimine yönelik çekincelerini ayrıntılarıyla dile getirmiş ve Twitter’ı yanlış bilgi vermekle suçlamıştı.

Twitter’ın gerçek zamanlı veri akışı, günlük olarak 500 milyondan fazla Tweet’ten oluşan bir veri akışı olarak biliniyor.

Twitter’ın hisseleri Pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 6 daha düşmüş ve 37,63 dolarla Musk’ın 54.20 dolarlık teklif fiyatının oldukça altında kalmıştı. Twitter hisseleri en son 40,44 dolardan işlem görüyor.

44 milyar dolarlık anlaşma

Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Musk, 13 Mayıs’ta sosyal medya şirketi Twitter’ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter anlaşmasının, “spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5’inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle” geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

Daha önce Twitter’da yüzde 9,2’lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan’da SEC’e yaptığı bildirimde, Twitter’ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Twitter’dan 25 Nisan’da yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk’a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.