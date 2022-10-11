NASA mühendisleri tarafından Uluslararası Uzay İstasyonunda kullanılmak üzere geliştirilen deneysel bir soğutma tekniği, elektrikli arabaların pillerini şarj etmek için gereken süreyi büyük ölçüde azaltmak için uyarlandı.

Karmaşık ısı transfer sistemi, başlangıçta uzayda uygun sıcaklıkları korumak için geliştirildi, ancak bir araştırma ekibi, teknolojinin Dünya’da da uygulanabilir olabileceğini keşfetti.

Elektrikli araçlarda güçlü lityum iyon pillerin şarj edilmesinden kaynaklanan ısı, şarj cihazlarının şu anda ev tipi şarj cihazları için yaklaşık 30 amper ve “hızlı şarj” istasyonları için 350 amper ile sınırlı olduğu anlamına geliyor.

Bu, yaklaşık 20 dakika ile birkaç saat arasında değişen şarj süreleriyle sonuçlanıyor ve yakıtla çalışan bir aracı yeniden doldurmak için gereken süreden çok daha uzun.

ŞARJ CİHAZLARININ AKIMININ 4,6 KATINI SAĞLAYABİLİR

“Aşırı soğutmalı akışlı kaynatma” olarak bilinen yeni teknik, piyasadaki en hızlı elektrikli araç şarj cihazlarının akımının 4,6 katını sağlayabilir ve bu da şarj sürelerinin beş dakikadan kısa olmasını sağlar.

ABD’deki Purdue Üniversitesi’nden, Nasa’nın Biyolojik ve Fizik Bilimleri Bölümü tarafından desteklenen bir ekip, tekniği, yüksek yük taşıyan kabloları güvenli bir şekilde soğutmak için bir Akış Kaynama ve Yoğunlaşma Deneyi (FBCE) geliştirmek için kullandı.

Nasa bir blog yazısında , “Bu teknoloji, Dünya’da elektrikle çalışan bir arabaya sahip olmayı daha kolay ve daha uygulanabilir hale getirebilir” dedi .

“Bu yeni teknolojinin uygulanması, bir aracı şarj etmek için gereken sürenin benzeri görülmemiş bir şekilde azalmasına neden oldu ve elektrikli araçların dünya çapında benimsenmesinin önündeki en önemli engellerden birini ortadan kaldırabilir.”

Purdue Üniversitesi şu anda teknolojinin gelişimine devam etmek için ek endüstri ortakları arıyor.