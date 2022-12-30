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Param, net kârının yüzde 20'sini çalışanlarına dağıtacak

Param, net kârının yüzde 20'sini oluşturan yaklaşık 15 milyon TL'yi çalışanlarıyla paylaşıyor.

30 Aralık 2022 | 16:16
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Param, net kârının yüzde 20'sini çalışanlarına dağıtacak

Daha önce yaptığı yemek, yol ve maaş zammı düzenlemeleriyle çalışanlarına katkı sağlayan Param, şimdi de net karının yüzde 20'sini oluşturan yaklaşık 15 milyon TL'yi çalışanlarıyla paylaşacağını duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Param Üst Yöneticisi (CEO) Emin Can Yılmaz, şirketin büyüme sürecinde yetkin insan kaynağının çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız uygulamalarla çalışan bağlılığını artırırken, şirkete katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Param'ın başarısında, çalışanlarımızın büyük pay sahibi olduğunu düşünüyoruz. Kendini işine adayarak çalışan değerli arkadaşlarımızın katkısıyla bugünlere geldik. Başarı hikayemizi çalışanlarımızla birlikte yazdık.

Aldığımız kararla, şirketimizin net kârının yüzde 20’sini çalışanlarımızla paylaşıyoruz. Global bir marka olma yolunda ilerlerken yaptığımız bu uygulamayla sektörümüze örnek olmak istiyoruz. Param, çalışanlarıyla omuz omuza vererek yurt içinde ve yurt dışında büyümeye, gelişmeye devam edecek."

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