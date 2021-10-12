Netcad, global marka yolculuğunda Turquality programına kabul edilerek önemli bir adım attı. Netcad, programa kabul edilen Coğrafi Bilgi Sistemleri sektöründeki ilk, tüm yazılım sektörü içerisinde ise ikinci firma oldu.

Netcad Yazılım Genel Müdürü Bahadır ILGAÇ, Turquality programına katılmış olmaktan ötürü duydukları heyecanı dile getirerek “Bizler için gurur verici bir gelişme, hem markamızın Türkiye için ne denli önemli bir değer olduğunu ispat etmiş oluyor hem de globalleşme yolunda arkamıza önemli bir devlet desteği almış bulunuyoruz. 2022 ve 2023 yıllarını dış pazarlara açılım yıllarımız olarak belirledik. Önümüzdeki dönemde Netcad markasını Turquality desteklerinden de faydalanarak belirlemiş olduğumuz hedef pazarlara taşıyacağız” dedi.