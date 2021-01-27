Dünya genelinde milyonlarca abonesi bulunan Netflix İstanbul ofisi için iş ilanı verdi. Netflix, linkedin’den ofis müdürü aradığını duyurdu. İşte Netflix’in iş ilanı için başvuracak adaylarda aradığı şartlar ve ilanın detayları:

Türkiye’deki yatırımlarını hızlandıran Netflix, Aralık ayında yapılan açıklamayla İstanbul’da ofis açacağını duyurmuştu. Netflix’in Türkiye ekibine ev sahipliği yapması beklenen ofisin 2021 yılının ikinci yarısında kapılarını açması bekleniyor.

Netflix’in Kurucusu ve eş CEO’su Reed Hastings ise o dönem yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, zengin kültürü ve köklü hikaye anlatma geleneği ile kendileri için çok değerli bir ülke olduğunu belirterek, “Bu nedenle muhteşem bir şehir olan İstanbul’da ofis açacak olmak bizi gururlandırıyor. Türkiye’ye yönelik bağlılığımızı net bir şekilde ortaya koyan bu karar, dünyanın dört bir yanında keyifle izlenecek daha fazla Türk yapımı üretmemize katkı sağlayacak. Türkiye’deki 3 milyonu aşkın üyemize ve tüm paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederiz” demişti.

NETFLİX İŞ İLANI YAYINLADI

Netflix, Linkedin hesabı üzerinden yaptığı duyuruda İstanbul ofisi için bir yönetici aradığını duyurdu. İlanda aranan iş yeri yöneticisinin İstanbul’daki ofisin yönetiminde kilit rol oynayacağı belirtildi. Söz konusu yönetici işyerinde kalitenin izlenmesinden ve sürdürülmesinden gerekli koordinasyonların sağlanmasına kadar pek çok aşamada rol alacak.

ARANAN ŞARTLAR NELER?

Netflix’in ilanındaki bazı kriterler ise şöyle: Benzer bir pozisyonda en az 5 yıl görev almış olmak, Almanca ve İngilizce iletişim becerilerine sahip olmak, problem çözmeye yatkın olmak, organizasyon yeteneğine sahip olmak… Netflix’in ilanına göre adayların sosyal ilişkilerde başarılı ve iyi bir ekip çalışanı olması; motivasyonu yüksek, proaktif ve küçük ya da büyük herhangi bir sorun için çözüm üretmekten korkmaması; ofisin ihtiyaçlarına karşılık verebilen program çözme becerileri yüksek kişiler olması gerekiyor.

Netflix’in ilanını buradan görebilirsiniz: