Netflix, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de kendi video oyun stüdyosunu kuracağını açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre stüdyonun başına daha önce Zynga ve Electronic Arts oyun şirketlerinde yöneticilik yapmış olan Marko Lastikka geçecek.

Daha önce Oxenfree gibi bazı küçük oyun şirketlerini bünyesine katan Netflix, sıfırdan kendi oyun şirketini kurmaya karar verdi.

Netflix’in oyun biriminin başkan yardımcısı olan Amir Rahimi, dünya çapında bir oyun şirketi kurma vizyonuna sahip olduklarını söyledi.

Rahimi, stüdyonun reklam ve uygulama içi satın alma içermeyen orijinal oyunlara hayat vereceğini aktardı.

Netflix geçen yılın sonunda Netflix Games adındaki oyun platformunu devreye sokmuştu.

Bu yılın ikinci çeyreğinde bir milyona yakın üyesini kaybettiğini açıklayan Netflix, oyun sektöründe daha çok büyümek niyetinde.