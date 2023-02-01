Netflix şifre paylaşımını nasıl önleyecek? İlk ipuçları geldi

2019'da yapılan bir araştırma Netflix'in şifre paylaşımı nedeniyle her ay 135 milyon dolar kaybettiğini söylüyordu. Netflix, 2023 yılı itibarıyla şifre paylaşımına karşı daha katı önlemler getiriyor. Chip'in haberine göre, Netflix'in sitesinde şifre paylaşımına karşı alınacak önlemlerle ilgili de ilk ipuçları var.

Netflix 2023'ün ilk çeyreğinin sonuna doğru yani Mart sonu, nisan ayı başı gibi şifre paylaşımına karşı yeni bir modele geçmek istiyor. Netflix o zamandan beri web sitesindeki "Sorular ve Cevaplar" bölümünü revize etti ve şifre paylaşımına karşı alınabilecek önlemler konusunda bazı ipuçları var.

Netflix, web sitesindeki yeni bir SSS bölümünde, başka bir evde yaşayan insanların Netflix'e erişmek için "kendi hesaplarını kullanmaları gerekeceğini" açıklıyor. Web sayfasına göre, başka konumlarda tespit edilen cihazların "Netflix izlemesi engellenebilir".

IP ADRESİ, CİHAZ KİMLİĞİ, HESAP ETKİNLİĞİ

Platform, hesabınıza giriş yapmış bir cihazın birincil konumunuza bağlı olup olmadığını belirlemek için IP adresi, cihaz kimlikleri ve hesap etkinliği gibi bilgileri kullanacak.

Hesaba giriş yapan yeni bir cihaz farklı bir konumdaysa Netflix, o konumda art arda 7 gün boyunca oturum açmaya izin veren geçici bir kod isteyecektir. Şirket, birincil cihazlarıyla seyahat edenlerin Netflix'i başka yerlerde kullanmakta sorun yaşamayacaklarını söylüyor. Ancak Netflix'e kesintisiz erişim sağlamak için birincil konumunuzdan en az 31 günde bir Wi-Fi'ye bağlanmanız gerekir.

Netflix, gerekli durumlarda kullanıcılarından birincil hesap sahibine gönderilecek 4 haneli bir doğrulama kodunu belirli bir sürede cihaza girmelerini isteyecek.

2.99 DOLAR İLE TEST EDİLDİ

Netflix, yeni abonelik modelini Güney Amerika'da test etmişti. Orada hesap sahipleri, temel aboneliğe ek olarak alt hesap başına 2,99 $ ödemek zorunda kaldı.

Öte yandan Netflix yaptığı açıklamada yeni plan hakkında şunları söyledi: "Ortak kullanıcılara kendi hesaplarına profil aktarma seçeneğinin yanı sıra, sahiplere cihazlarını daha kolay yönetme ve aile ve arkadaşlar için ödeme yapmak isterlerse alt hesaplar ("ekstra üye") oluşturma seçeneği sunacağız."

Bu modelin hangi ülkeye ne zaman tam olarak ne zaman geleceği şu an için bilinmiyor. Aynı haneden kişiler için abonelikle ilgili ilk bilgiler bulunurken, Netflix alt hesaplarla model hakkında henüz bir detay yayınlamadı.