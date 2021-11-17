Netflix, Salı günü yaptığı açıklamada, platformun en popüler içerikleri için haftalık küresel rakamları gösterecek yeni web sitesi ‘Netflix’te Top 10’u başlattığını duyurdu. Açıklamada “Bu yaz ölçüm konusunda sil baştan çalışmalara başladık ve bugün “top10.netflix.com” web sitemizi yayınlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” denildi.

ÜLKE ÜLKE SEÇİM YAPILABİLECEK

Listeler bir önceki pazartesiden pazara kadar izlenme saatlerine dayalı olarak hazırlanacak. Sitede İngilizce filmler, İngilizce diziler, İngilizce olmayan filmler ve İngilizce olmayan diziler için ayrı ayrı küresel Top 10 listeleri sunulacak. Ayrıca 90’dan fazla ülke için “ülke içi sıralamalar” da yer alacak. Ülkeler arasında Türkiye de var.

Netflix’in zaten bir İlk 10 listesi var, ancak yeni site ekstra ve önemli veriler sağlıyor. “Netflix’te En İyi 10”, dizileri ve filmleri önceki haftanın Pazartesi ile Pazar günleri arasında izlenen saatlere göre sıralayacak. Bu, Netflix’in, bir film veya diziyi en az iki dakika boyunca kaç hesabın izlediğini toplayarak sayıları düzensiz şekilde duyurduğu, geleneksel olarak izleyicilik verilerini paylaşma biçimine göre yeni bir adımı. Şirket, geçen ayki raporunda bu iki dakikalık ölçümden uzaklaşacağını duyurdu.

CNN’nin haberine göre bu hamle dikkate değer çünkü yakın zamana kadar Netflix çoğunlukla izlenme sayılarını gizli tutuyordu.

ÖLÇÜM NASIL YAPILACAK?

Netflix’in içerik stratejisinden sorumlu başkan yardımcısı Pablo Perez De Rosso, Salı günü bir blog yazısında “Netflix, birlikte çalıştığımız içerik oluşturucular ve üyelerimiz için önemli bir adım” diye yazdı. Ancak Rosso “akışta başarının nasıl ölçüleceğini” bulmanın zor olduğunu da kabul etti.

Rosso, “Farklı seçenekleri incelediğimizde izlenme saatiyle ölçülen izleyici ilgisinin bir içeriğin popülerliğine ve üyelerin genel memnuniyetine ilişkin güçlü bir gösterge olduğuna inanıyoruz” diyor ancak şu eklemeyi de yapıyor: İzlenme saatinin daha uzun dizi ve filmlere iltimas geçtiğinin de farkındayız. Farklı eğlence türlerinin ince ayrıntılarını tek bir ölçüm yöntemiyle yakalamak zor bir iş olduğu için arada sırada özel listeler de yayınlayacağız. Örneğin üyelerimizin sevdiği ancak bu listelerde kendine pek yer bulamayan en iyi belgesel filmler veya reality programlara yönelik listeler hazırlayacağız” diyor.

Rosso, “Reklamcıların lineer TV’deki başarıyı anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış olan geleneksel yöntemler Netflix dahil çoğu yayıncı için geçerli değil” diye yazdı.

Perez De Rosso, şirketin “izlenen saatlerle ölçülen katılımın, bir unvanın popülaritesinin ve ayrıca abonelik hizmetlerinde kalıcılık için önemli olan genel üye memnuniyetinin güçlü bir göstergesi olduğuna” inanıyor: “İnsanlar yayın dünyasında başarının ne anlama geldiğini anlamak istiyor ve bu listeler sektörümüzde bu soruya en net cevabı sunuyor.”

“Netflix’te En İyi 10”, akış devinin görüntüleme verilerini nasıl sunduğu konusundaki eleştirilerin ardından geliyor. Perez De Rosso da “Yıllar boyunca ölçümlerimiz hakkında çok fazla geri bildirim aldık” dedi. “Yani bu yaz çizim tahtasına geri döndük” diyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Netflix yeni siteyi Pablo Perez De Rosso (İçerik Stratejisi, Planlama ve Analizden Sorumlu Başkan Yardımcısı) imzasıyla yayımlanan makalede şu sözlerle duyurdu:

“Saçma”. “Zırva”. “Cımbızlanmış”. “Denetimsiz”. Yıllar boyu ölçümlerimiz hakkında pek çok geri bildirim aldık. Bu yüzden bu yaz ölçüm konusunda sil baştan çalışmalara başladık ve bugün “Netflix Top 10” web sitemizi yayınlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu, Netflix’teki en popüler içeriklerin ülke ve dünya bazında haftalık listelerini içeren yeni bir web sitesi .

Yeni “Netflix Top 10” listelerimizi hem orijinal hem de lisanslı içeriklere yönelik olarak her Salı yayınlayacağız. Listeler bir önceki pazartesiden pazara kadar izlenme saatlerine dayalı olarak hazırlanacak. Sitede İngilizce filmler, İngilizce diziler, İngilizce olmayan filmler ve İngilizce olmayan diziler için ayrı ayrı küresel Top 10 listeleri sunulacak. Ayrıca 90’dan fazla ülke için “ülke içi sıralamalar” da yer alacak. Web sitesini şu anda İngilizce ve İspanyolca olarak kullanıma sunduk, ancak gelecek yıl daha fazla dil seçeneği ekleyeceğiz.

Haftalık olarak sunulacak bu listeler, geçen sene Netflix’te kullanıma sunduğumuz günlük ülke bazlı Top 10 satırlarına ek niteliğinde. Bu satırlar da artık Top 10 sitemizde olduğu gibi izlenme saatini temel alacak. Yani ister Netflix Top 10 listesine, ister doğrudan hizmetimiz üzerinde içeriklere göz atıyor olun, diğer insanların en çok neleri izlediğini görmek son derece kolay.

Gelmiş geçmiş en popüler filmlerimizi ve dizilerimizi de merak ettiğinizi biliyoruz. Son zamanlarda yeni içerikler büyük başarılara imza attığı için, ilk kez geçen ay yayınladığımız, tüm zamanlara ait genel listelerimizi de güncelleyeceğiz. Bu listeler bir içeriğin Netflix’teki yayınlanmasını takip eden ilk 28 günde toplam izlenme saatini temel alıyor.

Kullandığımız yöntem hakkında daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz. Bu raporları kendimiz hazırladığımız için, bağımsız bir denetim firması olan EY ile yeni ölçümlerimizi gözden geçirmeleri konusunda anlaştık. Hazırladıkları raporu 2022’de yayınlayacağız.

Yayın hizmetlerinin başarısının en iyi hangi şekilde ölçüleceğini belirlemek zor bir iş. Üstelik bu konuda tek bir mükemmel ölçüm bulunmuyor. Gişe hasılatı veya reklamcıların doğrusal televizyon yayınlarında başarıyı anlamalarına yardımcı olmak üzere tasarlanan izleyici payı gibi geleneksel ölçümler, aralarında Netflix’in de bulunduğu çoğu internet yayıncısı için uygulanabilir değil. Farklı seçenekleri incelediğimizde izlenme saatiyle ölçülen izleyici ilgisinin bir içeriğin popülerliğine ve üyelerin genel memnuniyetine ilişkin güçlü bir gösterge olduğuna inanıyoruz. Genel memnuniyet ise abonelik hizmetlerinde abonelerin devamlılığını sağlamakta önemli bir unsur. Ayrıca, izlenme saati sektörde kullanılan diğer popülerlik ölçüm yöntemlerine benzer bir yol izliyor. Üyelerin memnuniyetinin güçlü bir işareti olan yeniden izlemeyi hesaba katıyor ve farklı şirketler arasında tutarlı bir şekilde ölçülebilir bir nitelik taşıyor.

Ancak bu avantajların yanı sıra izlenme saatinin daha uzun dizi ve filmlere iltimas geçtiğinin de farkındayız. Farklı eğlence türlerinin ince ayrıntılarını tek bir ölçüm yöntemiyle yakalamak zor bir iş olduğu için arada sırada özel listeler de yayınlayacağız. Örneğin üyelerimizin sevdiği ancak bu listelerde kendine pek yer bulamayan en iyi belgesel filmler veya reality programlara yönelik listeler hazırlayacağız. Bazı kişiler neden bir dizi veya filmi sonuna kadar izleyen kişi sayısını da ölçmediğimizi soracaktır.

10 saatlik bir diziyi izlerken bir bölümün sonunu ya da jenerik başladıktan sonra çıkan sürpriz bir sahneyi kaçırabilirsiniz. Mesela o sırada bebeğiniz ağlamış olabilir… Ya da filmin tamamını izlemek yerine belli bir sahneyi tekrar tekrar izlemeyi tercih edebilirsiniz. Dolayısıyla, bir içeriği sonuna kadar izlememiş olsanız da izlediğiniz tüm saatlerin hesaba katılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

Ama eğlence hiçbir zaman bu şekilde ölçülmemiştir. Jeneriklerde gizli kalmış bir parçayı kaçırmanız filmi sonuna kadar izlemediğiniz anlamına gelir mi? Birçok kişi sıklıkla bütün içeriği baştan sona yeniden izlemek yerine belirli bir sahneye veya bölüme döndüğü için tekrar izlemeleri saymanın da önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bir kişi 10 saatlik bir dizide bir bölümün sonunu kaçırsa bile (sebep ister ağlayan bir bebek, ister Netflix izlerken yanınızdaki kişiyle yakınlaşmanız olsun) dokuz saati aşan izleme saatinin gene de söz konusu içerik için hesaba katılması gerektiğini düşünüyoruz.

Hem Netflix açısından hem de birlikte çalıştığımız yaratıcılar ve üyelerimiz açısından bu önemli bir adım. İnsanlar internet yayınları dünyasında başarının ne manaya geldiğini anlamak istiyor ve bu listeler sektörümüzde bu soruya en açık yanıtı sunuyor. Ama hepsinden önemlisi, yeni Netflix Top 10 listelerimizin hayranların yeni hikâyeler keşfetmelerine ve yeni sohbetlere katılmalarına yardımcı olacağını umuyoruz. İster arkadaşınızın yeni satranç tutkusunu, ister bir galibiyetin değerini, ister insanlardaki yavru kedi merakının nereden çıktığını anlamak istiyor olun, bu listeler çok işinize yarayacak.”