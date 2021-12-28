Netflix’in yönetim kurulunun ücretlerini belirleyen komite yıllık maaşları ve hisse senedi opsiyonlarını açıkladı. Independent’ın aktardığı habere göre Hisse senedi opsiyonu sözleşmeleri, hisse senedini kullanım fiyatından alma veya satma hakkını geçerlilik süresi doluncaya kadar sahibine tanıyor.

Buna göre şirketin CEO’ları Reed Hastings ve Ted Sarandos 2022’de sırasıyla 34 milyon dolar (yaklaşık 388 milyon TL) ve 40 milyon dolar (yaklaşık 456 milyon TL) civarında bir gelir kazanacak.

Netflix üst düzey yöneticilerinin alacağı ücretleri önceden açıklayan birkaç şirketten biri.

Hastings’in gelecek yıl için maaşı 650.000 dolar olarak kalacak ve kendisine 34 milyon dolar değerinde opsiyonlar verilecek. Sarandos, yine 20 milyon dolarlık hisse senedi opsiyonuyla birlikte yıllık 20 milyon dolarlık maaş alacak.

2020’de Hastings ve Sarandos, 2020’de sırasıyla 43,2 milyon dolar ve 39,3 milyon dolar kazandılar.

Netflix, Temmuz 2020’de Sarandos’u Hastings ile birlikte eş CEO pozisyonuna yükseltti .

Netflix bu yıl Squid Game, Bridgerton, Hellbound, La Casa de Papel gibi dizilerle tüm dünyada büyük yankı uyandırmış ve pek çok yeni üye kazanmıştı.