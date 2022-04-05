Netflix, Türkiye fiyatlarına yüzde 40 zam yapıldığını açıkladı. Zamlı fiyatlar ilk aşamada yeni abonelere uygulanacak, mevcut aboneler ise yeni tarifeye aşamalı olarak geçecek. İşte Nextflix 2022 fiyatları…

NNetflix’in dünya genelinde yaptığı fiyat artışı, Türkiye’deki abonelere de yansıdı. Netflix Türkiye fiyatları, yüzde 40 civarında artırıldı.

26,99 TL karşılığında abone olunabilen Temel paketin fiyatı 37,99 TL’ye, 40,99 TL olan Standart paketin fiyatı 57,99 TL’ye yükseltildi. Özel paketin fiyatı ise, 54,99 TL’den 77,99 TL’ye yükseldi.

Netflix Türkiye Fiyatları (5 Nisan 2022)

Temel Paket (1 ekran, SD çözünürlük): 37,99 TL

Standart Paket (2 ekran, HD çözünürlük): 57,99 TL

Özel Paket (4 ekran, Ultra HD çözünürlük, HDR): 77,99 TL

Temel paket aynı anda tek ekranda izlemeye izin veriyor ve SD çözünürlükte yayın sunuyor. Standart pakette ekran sayısı ikiye çıkarken, çözünürlük de HD seviyesine yükseliyor. Özel pakette ise yayınlar aynı anda 4 ekranda izlenebiliyor, abonelere Ultra HD, HDR ve Dolby Atmos gibi özellikler sunuluyor.

Mevcut abonelerde kademeli geçiş olacak

Netflix tarafından yapılan açıklamada, zamlı fiyatların yeni aboneler için hemen devreye gireceği, mevcut aboneler içinse aşamalı olarak uygulanacağı bildiriliyor. Mevcut aboneler, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce fiyat artışı hakkında bilgilendirilecek. Başka bir deyişle, ilgili mail’i aldıktan 30 gün sonrasına kadar mevcut fiyatlar, mevcut aboneler için geçerli olmaya devam edecek.