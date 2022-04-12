Netflix, dizileri ve filmleri ne kadar beğendiğinizi gösterebilmeniz için ‘Beğendim’ ve ‘Beğenmedim’ seçeneklerinin yanına yeni bir seçenek daha ekledi: ‘Buna Bayıldım’

Netflix, abonelerinin zevkleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor ve bunun için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. Akış devi, algoritmasının gelecekteki öneriler sunmasına yardımcı olmak için müşterilerine izledikleri şovları ve filmleri derecelendirme şansını zaten veriyor. Ancak daha önce bu, “beğendim” ve “beğenmedim” olmak üzere iki ikili seçenekle sınırlıydı. Şimdi, yayıncı daha fazla seçenek ekleyerek “çift baş parmak” ya da “Buna Bayıldım” seçeneğini de sunuyor.

Netflix sıklıkla yeni özellikleri test ediyor ve bu konuda genellikle oldukça şeffaf. Şirket düzenli aralıklarla bu konuda blog bildirileri yayınlıyor.

Netflix’in bir şeyi ‘sevdiğinizi’ neden bilmesi gerektiği konusuna gelirsek… Akış devi giderek daha fazla içeriği kendisi üretiyor. Bu üretimlerin işe yarayıp yaramadığını ve izleyicilerin daha fazlasını görmek isteyip istemediğini bilmenin oldukça önemli olduğu kesin.

Archive 81’in yapımcılarının 24 Mart’ta dizi iptal edildiğinde keşfettikleri gibi, eleştirilere ve görünüşte iyi olan izleyici rakamlarına rağmen, yeni bir sezonu elde etmek giderek zorlaşıyor. Daha fazla veri olması, Netflix’in bir diziyi canlı tutmaya veya iptal etmeye karar vermesine yardımcı oluyor…