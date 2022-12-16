Newsweek'ten Bayraktar Kızılelma haberi

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma bu hafta ilk uçuşunu yaptı. ABD Dergisi Newsweek de Kızılelmanın ilk uçuşunu "Ukrayna İHA Tedarikçisi İnsansız 'Süpersonik' Savaş Uçağını Başarıyla Uçurdu" başlığıyla duyurdu.
Newsweek'in haberinde özetle şu ifadeler yer aldı:
- Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya kritik tipte bir insansız hava aracı tedarik eden Türk şirketi, "insansız savaş uçağı" olarak tanımladığı yeni süpersonik insansız hava aracının ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
- Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolojiden Sorumlu Başkanı Selçuk Bayraktar, Çarşamba günü Twitter'da yeni Kızılelma insansız hava aracını ilk uçuşunu yaparken gösteren bir video paylaştı. Bayraktar, videoya "Artık yerde tutamadık. Uçtu! Rabbimize şükürler olsun" notunu düştü.
- Aerotime'a göre ilk olarak Temmuz 2021'de duyurulan Kızılelma, Ukrayna'nın Rusya'nın taarruzunu savuşturmak için kullandığı Bayraktar TB2 dronlarından daha önemli bir ilerleme gibi görünüyor. TB2 insansız hava araçları saatte 138 mile kadar uçma, 330 pound'a kadar yük taşıma ve istihbarat, keşif ve silahlı görevler yürütme yeteneğine sahip. Ukrayna, insansız hava araçlarını Rus hedeflerine karşı yıkıcı saldırılar düzenlemek için kullandı.
- Baykar, internet sitesinde geliştirme çalışmaları devam eden Kızılelma İHA'nın "özellikle agresif manevra kabiliyeti ve radara karşı gizliliği göz önünde bulundurulduğunda dikkate alınması gereken bir güç olacağını" belirtiyor.
- 35.000 feet operasyonel irtifaya, maksimum 6 ton kalkış ağırlığına ve 1.500 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip. 5 saat uçabilmesi ve 500 mil / saat hıza ulaşması bekleniyor. Ayrıca Baykar'a göre tamamen otonom olarak kalkış ve iniş yapabildiği gibi kısa pistli uçak gemilerine de iniş ve kalkış yapabiliyor.
- Şirket, yeni İHA için yer testlerinin başarıyla tamamlandığını duyuran geçen ay yaptığı açıklamada, "Hızlı insansız savaş uçağı Kizilelma'nın, yavaş hareket eden keşif ve füze taşıyan insansız hava araçları için önemli bir kapasite genişlemesini temsil ettiği söyleniyor."
- Ukrayna'nın Kızılelma insansız hava araçlarını kullanıma sunulduğunda Baykar'dan alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı. Newsweek yorum için Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na ulaştı.
- Newsweek ayrıca Kızılelma insansız hava aracının geliştirme zaman çizelgesi hakkında yorum yapmak ve ek ayrıntılar için Baykar ile temasa geçti.