Newsweek'ten Bayraktar Kızılelma haberi

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma bu hafta ilk uçuşunu yaptı. ABD Dergisi Newsweek de Kızılelmanın ilk uçuşunu "Ukrayna İHA Tedarikçisi İnsansız 'Süpersonik' Savaş Uçağını Başarıyla Uçurdu" başlığıyla duyurdu.

Newsweek'in haberinde özetle şu ifadeler yer aldı: