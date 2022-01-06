Finans, sigorta, e-ticaret, telekom, enerji, perakende, otomotiv, havayolları, lojistik, imalat, kamu yönetimi gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren 400’ü aşkın lider kurumda, 150 binden fazla çalışan tarafından kullanılan Next4biz, 2022’de vites büyüterek dijital dönüşüme öncülük etmeye ve dünyada da büyümeye devam etmeyi planlıyor.

No-code kurumsal çözümlerin mimarı olan Next4biz; İş Süreçleri Yönetimi (BPM), Müşteri Hizmetleri Yönetimi (CSM) ve Pazarlama ve Satış Yönetimi (CRM) alanında geliştirdiği SaaS yazılım ürünleriyle 10 yılda 13 kat büyüdü. Şirket, 2022’de de büyüme ivmesini sürdürerek global markalaşma stratejisi kapsamında yurt dışı ofislerine yatırım yapmayı sürdürecek.

Next4biz Kurucu Ortağı Tamer Gülce, şunları ifade ediyor:

“Next4biz olarak, yerli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz no code CRM ve BPM yazılımlarımızı iş dünyasıyla buluşturduk. Nitekim inovatif ürünlerimiz bugün dijital dönüşümü derinden hisseden ve bu dönüşümü yönetmek isteyen 400’ü aşkın öncü kurum tarafından tercih ediliyor. Next4biz olarak iş dünyasından aldığımız cesaretle Türk yazılım sektörü için yeni bir hedef belirledik. 10 yıl içinde, dünya ölçeğindeki ilk 50 yazılım ürünü arasında Türk mühendislik gücüyle geliştirilmiş en az beş ürün yer alacak. Ve biz Next4biz olarak dünya ölçeğindeki ilk 10 yazılım şirketi arasında gururla yer alacağız.”