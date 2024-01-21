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Nişantaşı Üniversitesi'nden Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneye ilişkin açıklama

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda yapacağı 13 deneyden 1 tanesi Nişantaşı Üniversitesi'nden... Nişantaşı Üniversitesi'nden deneye ilişkin açıklama var.

21 Ocak 2024 | 19:01
Nişantaşı Üniversitesi'nden Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneye ilişkin açıklama

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, Nişantaşı Üniversitesi olarak Türkiye Uzay Ajansı ile işbirliği içinde yer almaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzayda yapacağı deneylerden birinin Nişantaşı Üniversitesi'nden olduğunu belirten Uysal, "Bu tarihi adımda, ilk kez gerçekleştirdiğimiz uzay misyonunda, üniversitemiz olarak ülkemiz için bilginin ve inovasyonun sınırlarını zorlayan kolektif bir gücün temsilcisi olarak yer alıyoruz." açıklamasında bulundu.

Uysal, uzayda gerçekleştirilecek deneye ilişkin, şunları kaydetti:

"Deney, solunum sistemi fizyolojisi üzerine odaklanacak ve yapay zeka destekli bir yöntemle astronotların maruz kalacağı düşük yer çekiminin neden olduğu sağlık sorunlarını belirlemeye çalışacak. Uzaydaki düşük yer çekimi koşullarında, yapay zeka destekli sistemlerle verilen havanın oksijen seviyesini hesaplayarak, solunum üzerindeki etkileri inceleyeceğiz. Bu deney, Türkiye'nin uzay bilimlerindeki ilerlemesine önemli bir katkı sağlayacak ve dünya çapında uzay sağlığı araştırmalarına yeni bir soluk getirecek."

- "Bu yolculuk herkes için ilham kaynağı olmalı"

Levent Uysal, gerçekleştirecekleri projenin, Türkiye'nin uzay bilimleri alanındaki konumunu güçlendireceğine ve global bilim topluluğuna değerli katkılarda bulunacağını belirterek, "Araştırmacılarımızın özverisi, tutkusu ve eylemlerinin ardında yatan bitmek bilmeyen merakları olmasaydı bunların hiçbiri mümkün olamazdı. Bu deneyi geliştirmek için yorulmadan çalışan ekibin her bir üyesine üniversitemiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yalnızca üniversiteleri için değil, ülke için de büyük bir adımı temsil eden bu yolculuğun herkes için ilham kaynağı olmasını dileyen Uysal, "Kolektif bir bilinç ve özveriyle, yalnızca kurumumuzu geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda insanlığın başarısına ilişkin daha geniş bir anlatıya katkıda bulunarak yeni zirvelere yükselmeye devam edeceğiz. Nişantaşı Üniversitesi ve Türkiye Uzay Ajansı'nın bu ortak girişimi, Türkiye'nin uzaydaki varlığını ve bilimsel araştırmalarını uluslararası arenada daha da pekiştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

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