Ortalama hızda lider oldu
Türksat’ın Kablonet ile Türkiye genelinde ortalama 23 Mbps hıza ulaştığını ve lider konumda olduğunu belirten Türksat Kablo Hizmetleri Pazarlama ve Satış Direktörü Muhammed Emin Furkan ‘çocuk profili’ aracılığıyla da çocukları, internetin zararlı içeriklerinden koruduklarını söyledi.
Son dönemde yaptığı yatırımlar ve yeniliklerle öne çıkan Türksat Kablo, yenilikçi internet hizmeti Kablonet’le farklılık yaratıyor. Kablonet, Steam’in güncel veri ve kullanım istatistiklerinde yer alan bilgilere göre Türkiye’de en hızlı internet bağlantısını sağlıyor.
Buna göre Kablonet, Türkiye genelinde ortalama 23 Mbps hız ile lider konumda. Yalnızca hızlı internet sunmakla kalmayan Kablonet, aynı zamanda kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarına yönelik servisleriyle de öne çıkıyor.
Ekonomist’e bilgi veren Türksat Kablo Hizmetleri Pazarlama ve Satış Direktörü Muhammed Emin Furkan’ın mesajlarını ana başlıklar halinde özetledik. “Türksat Kablo’nun yenilikçi internet hizmeti Kablonet, Steam’in güncel veri ve kullanım istatistiklerinde yer alan bilgilere göre Türkiye’de en hızlı internet bağlantısını sağlıyor.
Nitro, Uyku Yok, Upload Paketi gibi ekstra hız ve kota seçeneklerinin yanı sıra, Güvenli İnternet Hizmeti ile sosyal ve dijital medya kullanımının giderek yaygınlaştığı günümüzde çocukları da internetin zararlı içeriklerden koruyor.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Güvenli İnternet Hizmeti ile Kablonet’in sunduğu “çocuk profili” aracılığıyla çocuklar, sadece içeriği onaylanmış sitelere erişebiliyor ve internetin tüm olumsuz içeriklerinden tamamen korunuyor. Ayrıca kullanıcılar dilerlerse ‘aile profilini’ de seçebiliyor.
KABLOTV’DE İLKLERE İMZA ATILIYOR
Türksat Kablo, KabloTV ile de ilklere imza atıyor. KabloTV, gün geçtikçe gelişmekte olan dijital dünyanın gerekliliklerini yakalayan yenilikçi hizmeti interaktif TV alıcısı i-Kutu ve KabloWebTV hizmetiyle de kullanıcılarına alternatifler sunmaya devam ediyor. i-Kutu’daki ‘seç izle’ özelliği ile kullanıcılar KabloWebTV arşivinden kullandıkları paketler dâhilinde istedikleri içeriği izleyebiliyor.
Yine ‘durdur izle’ özelliği ile de canlı yayını durdurarak kaldıkları yerden izlemeye devam edebiliyor. Gelişmiş yayın seçeneklerinin yanı sıra i-Kutu, farklı kullanıcı profil ve alışkanlıkları için çeşitli kumanda seçeneklerini bünyesinde barındırıyor.
Çocuk Kumandası ile yalnızca çocuklara yönelik kanallar izlenebilirken, tüm özellikleri daha az tuş yardımıyla kullanmayı tercih eden kullanıcılar için geliştirilen Kolay Kumanda ile yalnızca en sık kullanılan basit işlevlere erişilebiliyor.
ANALOGDA 1.3 MİLYON ABONE
‘Sesle Yazdır’ özelliğine sahip olan akıllı kumandayla ise, kullanıcılar kumandaya konuşarak ekrana yazdırabiliyor ve kanal değiştirebiliyorken, ‘Tek Kumanda’ özelliğiyle kumanda karmaşasından kurtularak temel işlevleri yönetebiliyor.
i-Kutu ile TV ekranında interaktif bir deneyim sunan KabloWebTV de, kategorilere ayrılmış şekilde tüm içeriklere internet üzerinden (bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi cihazlar ile) istenilen yerde ve zamanda erişim sağlıyor.
Türksat Kablo hâlihazırda yaklaşık 1.3 milyon Analog KabloTV, 1.2 milyon Sayısal KabloTV ve 950 bin Kablonet, 750 bin sinema paketi, 350 bin Kabloses müşterisine hizmet sunuyor.
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