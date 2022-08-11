Metaverse trendi ile yayılmaya başlayan NFT ve kripto altyapısıyla beraber oyun sektöründe yeni bir büyüme dalgası oluştu.

Oyun dünyasında yeni yatırımlarla satın almalar dikkat çekerken, sanal evrende farklı içerik ve iş birliklerinin gelişimi tetiklemesi bekleniyor.

Gelişen teknolojiler, büyüyen metaverse trendi, NFT kavramı ve kripto dünyasının yaygınlaşmasıyla birlikte oyun sektörü; eğlenceyi ve sosyal etkileşimi birleştiren sanal alanlara doğru ilerliyor.

‘Sanal evren’ olarak sunulan metaverse kavramının en fazla oyun alanında etkisini gösterdiği görülüyor.

Metaverse’de şu anda en fazla ziyaret edilen içeriklerin oyun olduğu belirtilirken, kullanıcıların metaverse’deki oyunlarda diğer içeriklere göre daha uzun süreler harcadıkları ifade ediliyor.

Newzoo’nun raporuna göre oyun sektörü, globalde 2021’de 193 milyar dolara ulaştı. 2022’de ise pazar 203 milyar dolar olacak.

KPMG’nin paylaştığı verilere göre ise dünya genelinde yaklaşık olarak 3 milyar oyun kullanıcısı bulunuyor. 2024 yılına bakıldığında ise oyun sektöründe tüketici sayısının 3,3 milyar seviyesine ulaşması bekleniyor.

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