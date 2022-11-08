Dijital etkileşimlerin, tüketici duyarlılığını ve işletmeler arası etkileşimleri de etkilediğine işaret eden İgla Global Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bağcı, işletmeler arasında dijital etkileşimlerin, geleneksel yöntemlerden daha önemli hale söylüyor. Bağcı, “Pandemide dijitalleşen sistemler, dijital anlamda değerli markaları öne çıkardı. Bu da yeni bir ‘dijital algı’ oluşturdu” diyor.

Dijitalleşme, her sektörün ekosisteminde öncelikli strateji haline geldi. Zira dijitalleşmeyen markaların “marka değeri” tehlikeye giriyor. Peki, dijital ekosistemde ayakta durmak, trendlere ayak uydurmak ve rekabette öne çıkmak için marka değerini artıran ve markayı sektörde farklılaştıran dijitalleşme neden bu kadar önemli? Dijital ekosistemde marka değerini artırmanın yolları nelerdir? Bu sorularımızı yönelttiğimiz İgla Global Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bağcı, marka değeri ile dijital ekosistem arasındaki etkileşim noktalarına değiniyor. Bağcı, dijitalleşmeyen markaların yakın zaman içinde unutulacağına dikkat çekiyor.

DAHA FAZLA YATIRIM ALIYORLAR

Değer zincirleri, ekosistemlerde önemli bir işlev görür. Dijital ekosistem stratejilerinin de portföye eklenecek yeni ürünler ve hizmetlerle marka için önemli değer üretebileceğini ifade eden Bağcı, şu değerlendirmede bulunuyor:

“Bu değerin inşası aslında iş dünyasının her zaman gündeminde olan bir konuydu. Pandemi, dijital etkileşimlerin ve sistemlerin önemini hızlı bir şekilde artırdı. ‘Dijital’ odaklı girişimler artık daha fazla yatırım alıyor. Pazarlamadan e-ticarete kadar hemen her sektör dijitalleşiyor. Bu durum, işletmelerin farklılaşma stratejilerini gündeme getiriyor. Bunun en önemli parametresi de marka değeri. Yani marka değeri olan şirketler dijital ekosistemde farklılaşıyor. Dijital ekosistemde farklılaşan markalar da marka değerini artıyor. Yani burada doğru orantı var.”

TERCİH EDİLEN MARKA OLMAK

Cem Bağcı, dijital etkileşimlerin, tüketici duyarlılığını ve işletmeler arası etkileşimleri de etkilediğine işaret ediyor. İşletmeler arasında dijital etkileşimlerin, geleneksel yöntemlerden daha önemli hale geldiği ve bu durumun pandeminde önemli bir aşama kaydettiğini söyleyen Bağcı, “Pandemide dijitalleşen sistemler, dijital anlamda değerli markaları öne çıkardı. Bu da yeni bir dijital algı oluşturdu.” diyor.

Cem Bağcı, anlattığı ‘dijital algı’ya şu örneği veriyor:

“Basit bir KOBİ düşünelim. Hala geleneksel yöntemlerle satış yapmaya çalışan bir KOBİ ne kadar ayakta kalabilir? Orta ve uzun vadede bu markalar unutulacak. Bir KOBİ hala e-ticarete başlamamışsa; sınır ötesi e-ticaret stratejileri geliştirmemişse, e-ihracatın ne olduğunu bilmiyorsa, dijital pazarlamadan bihaberse bu KOBİ’nin dijital ekosistemde yeri yok. Dolayısıyla marka değeri de olmuyor. Peki, ne yapmak gerekiyor? Muhasebe sisteminden pazarlamaya, satıştan B2B etkileşimlere kadar her anlamda dijitalleşmek gerekiyor. Böylece marka değeri artıyor ve dijital ekosistemde tercih edilen bir marka haline geliyorsunuz.”