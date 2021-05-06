Pandemiye rağmen 2020’yi kuruluşundan bu yana en başarılı performansıyla kapatan Teknosa, cirosunu yüzde 36 artışla 5,6 milyar TL’ye çıkardı.

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Dijitalleşmeye ve kişiye özel deneyime odaklanacağız” diyor. Teknosa, pandemi döneminde rekor büyüme yakaladı. Şirket, 2020’yi kuruluşundan bu yana 20 yılın en başarılı performansıyla kapattı.

Cirosu geçen yıla göre yüzde 36’lık bir artışla 5,6 milyar TL’ye çıkan Teknosa, 234 milyon TL’lik iyileştirme ile 148,6 milyon TL zarardan 85,3 milyon TL kâra ulaştı.

2020 yılını dönüşüm ve adaptasyon yılı olarak gören şirket, 2021’yi ise yatırım yılı olarak belirledi. 2020’de 38 milyon TL yatırım yapan Teknosa’nın 2021 yatırım bütçesi ise 80 milyon TL.

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan’a göre şirketin başarısının arkasında dijitalleşme ve müşteri dönüşümde yapılan projeler var.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın