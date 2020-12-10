Teknosa Genel Müdürü Gürcan “Pandemi döneminde notebook pazarı yüzde 114 büyüdü. Evlere temizlikçi personelin gelememesi nedeniyle elektrikli süpürge satışlarında artış oldu, robotik süpürge satışları çok arttı” dedi.

Gayrimenkul sektörüne yön veren tüm paydaşlar ile sektörün üst düzey yöneticilerinin bir araya geldiği, deneyim ve yeni trendlerin paylaşıldığı RE360 Gayrimenkulün Büyük Buluşması’nın dördüncüsü online olarak devam ediyor.

Etkinliğin ikinci gününde düzenlenen “Yeni Dönemde İş Hayatı, Çalışma Düzeni” başlıklı panelde konuşan Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, 2-3 yıl öncesinde insan kaynaklarının kendisine “çalışanların esnek ve uzaktan çalışma talebi olduğuna” dair görüş bildirdiğini, Teknosa’da 3 yıldır haftanın bir günü uzaktan, her günü de esnek çalışma uygulaması bulunduğunu anlattı.

Y ve Z kuşağında bunun çok önemli bir memnuniyet ve bağlılık sağladığını ifade eden Gürcan, ne kadar olursa olsun bir araya gelmenin, beraber bir baklava yemenin çok farklı olduğunu söyledi.

Gürcan, bu dönemde teknolojiyle ilgili şirketlerin değerlerinin çok çalıştığını, bu vesileyle teknolojinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

Bu dönemde teknoloji harcamalarının nasıl geliştiğine dair soru üzerine Gürcan, şunları kaydetti:

“Uzun yıllardır Türkiye pazarında cep telefonları hızla büyüyen bir kategoriydi. Nüfusumuzun genç olması, sosyal medyaya meraklı olmamız gibi dünyaya benzer nedenlerle cep telefonları çok hızlı büyüyordu. Ancak geçen seneden beri özellikle işletim sistemlerinin de değişmesiyle dizüstü bilgisayar satışlarında bir artış başlamıştı. Gerçek bilgiye ulaşma, araştırma yapma, kaliteli çalışma için notebook’lara ihtiyacımız var. Geçen yıl başlayan hareketlilik sonrası yılın ilk 9 ayında notebook pazarı yüzde 114 büyüdü. Müthiş bir büyüme kaydetti.”

“Robotik süpürge pazarı müthiş büyüdü” *

Bülent Gürcan, evde çalışan kadına ve erkeğe, derse giren çocuğa notebook ve tablet lazım olduğunu, evde oturulan dönemden keyif almak için büyük ekran televizyona ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Cep telefonunun çok önemli cihaz olduğunu ancak bilgisayarın yerini doldurmadığının görüldüğünü aktaran Gürcan, şunları kaydetti:

“Pandemi döneminde özellikle evde kişisel bakım ürün satışlarında önemli bir artış oldu. Özellikle kuaförlerin kapalı olduğu dönemde… Evlere temizlikçi personelin gelememesi nedeniyle elektrikli süpürge satışlarında artış oldu. Hatta bizim çok önemli bir oyuncu olduğumuz robotik süpürge satışları çok arttı. Orada pazar müthiş büyüdü.

Teknolojinin tadını aldık. Bundan sonra da uzak kalacağımızı düşünmüyorum.”