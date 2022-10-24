Pandemi döneminde hızlı çıkış yaşayan Snap’in kurucu ortakları Evan Spiegel ve Bobby Murphy’nin servetleri, yapıldıkları kadar hızlı bir şekilde eriyor.

Snap hisseleri, şimdiye kadarki en yavaş üç aylık büyümesini bildirmesinin ardından cuma günü düştü. Snap’in kurucu ortağı ve CEO’su Evan Spiegel, Bloomberg Milyarderler Endeksi’nin tahminlerine göre 1 yılda servetinin %83’ünü kaybetmiş oldu.

Chip Online’da yer alan habere göre Spiegel’in net serveti 21 Ekim 2021 ile 21 Ekim 2022 arasında büyük bir hızla eridi ve 13,9 milyar dolardan 2,3 milyar dolara indi. Spiegel’in net servet değeri bir yılda 11,6 milyar dolar azalmış görünüyor.

Snap’in baş teknoloji sorumlusu olarak da görev yapan kurucu ortak Bobby Murphy’nin serveti de Bloomberg’e göre 2022’de %81 düşerek Cuma günü 1,9 milyar dolara geriledi.

3. çeyrek zararı 360 milyon dolar

Snapchat’in ana şirketi Snap üçüncü çeyrek için 360 milyon dolarlık net zarar açıkladı. Bu kayıpta yeniden yapılandırma masrafları kapsamındaki 155 milyon dolar da var.

Snap, Eylül 2021’de hisse senedi fiyatlarının 83 doları ile zirve yapmasıyla pandeminin en yüksek seviyelerini yaşayan şirketler arasında yer almıştı. Ancak bu ralli geride kaldı. Hisseler Cuma günü yüzde 32 kadar düşerek 7,33 dolara geriledi. Bu rakam Şubat 2019’dan bu yana en düşük seviye oldu.

Peki, Snapchat’teki sorun ne? Insider’a göre hem reklam hem de kullanıcı büyümesinde sorunlar yaşanıyor. Snapchat’te günlük aktif kullanıcı sayısı hala artıyor, Eylül sonu itibariyle yıllık %19’luk bir büyüme ile 363 milyona ulaştı ancak büyüme hızı yavaşlamış görünüyor.

Spiegel, Mayıs ayında çalışanların yaklaşık %20’sini kapsayan kapsamlı işten çıkarmalar başlatmadan ve bazı projeleri sonlandırmadan önce Snap’in işe alımları yavaşlattığını söylemişti. Insider’a göre reklam departmanı adeta “kırmızı kod” modunda çalışıyor.

Insider’a göre Snap San Francisco’daki ofis kiralamaktan da vazgeçti.