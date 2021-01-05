İskandinav ülkesi Norveç, elektrikli otomobillerin bir yılda benzin veya dizelle çalışan araçlardan çok satıldığı ilk ülke oldu.

Guardian’ın haberine göre Norveç, elektrikli otomobil satışlarının geçen yıl benzinli, dizel ve hibrit motorlu otomobil satışlarını geçtiği ilk ülke oldu.

Elektrikli araçlar Norveç’te satılan tüm yeni otomobillerin % 54,3’ünü oluşturdu. Bu rakam 2019’da % 42,4, 10 yıl önce ise önce genel pazarın yalnızca % 1’iydi.

Petrol üreticisi Norveç, benzinli ve dizel otomobil satışını 2025 yılına kadar sonlandıran ilk ülke olmayı amaçlıyor. İzlenen bu politika ülkeyi otomobil üreticileri için bir laboratuvara dönüştürdü, yeni marka ve modelleri son yıllarda en çok satanlar listesinin en üstüne taşıdı.

Ülkede elektrikli otomobil satışları 2020’nin son aylarında hızlandı ve otomobil pazarındaki % 66,7’lik payla Aralık ayında en yüksek seviyesine ulaştı.

Volkswagen’in Audi markası geçen yıl Norveç’te en çok satılan en çok satılan araçlar listesinde zirvede yer aldı. 2019’un galibi olan Tesla’nın Model 3’ü ise ikinci sıraya düştü.

Sektör analistleri ve otomobil distribütörlerine göre, pazara daha fazla model getirildikçe elektrikli araç satışlarının 2021’de artmaya devam etmesi bekleniyor. Bu oranın 2021’de pazarın yüzde 61’ini aşabileceği tahmini yapılıyor.

Geçen yıl ülkedeki yeni otomobil satışı toplamı 141.412 idi ve bunların 76.789’u tamamen elektrikli idi.