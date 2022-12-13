NordPass, her yıl yürüttüğü “en yaygın şifre” araştırmasının 2022 sonuçlarını açıkladı. Bu yılki araştırma, dünya çapındaki şifre oluşturma eğilimlerine ve şifre kullanımının cinsiyet ile 30 farklı ülke arasında nasıl farklılık gösterdiğine odaklanıyor. NordPass ilk kez popüler kültür trendlerinin şifre seçimlerimizi nasıl etkilediğini de analiz etti.

Dünya çapında en çok kullanılan 20 şifre şöyle:

1. password (şifre)

2. 123456

3. 123456789

4. guest

5. qwerty

6. 12345678

7. 111111

8. 12345

9. col123456

10. 123123

11. 1234567

12. 1234

13. 1234567890

14. 000000

15. 555555

16. 666666

17. 123321

18. 654321

19. 7777777

20. 123

Farklı ülkeler ve cinsiyetler arasında ortak şifre oluşturma eğilimleri

"Password" (şifre) dünya çapında en çok tercih edilen şifre, 4,9 milyondan fazla kez kullanılıyor. "password1," "Password", "password123", "Password1" ve "passw0rd" gibi varyantlar da listenin başında yer alıyor. Örneğin, "password99" İtalya'da daha popüler ve Portekizli internet kullanıcıları arasında " fuckingpassword1234" daha çok kullanılıyor.

Şifre oluşturma sırasında yaşanan bıkkınlık, bu yıl internet kullanıcılarının seçimlerini daha çok etkilemiş görünüyor. "fuckyou", "fuckoff, "fuckyou1" ve benzeri şifreler özellikle Kanada, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde dikkat çekici bir oranda kullanılmış.

Sevgi sözcükleri de yaygın olarak kullanılıyor. "iloveyou" ve bu sözcüğün diğer dillere çevirileri (İspanya'da "teamo", Almanya'da "ichliebedich" vb.) oldukça yaygın. Ayrıca "sunshine” (güneş ışığı), "princess" (prenses) ve "love" (aşk) şifreleri de yaygın şekilde kullanılıyor.

Kullanıcılar şifre belirlerken basitlik peşinde koşuyor. Sayıların, harflerin ve sembollerin klavye üzerindeki kolay kombinasyonları dünya çapındaki çoğu listede yer alıyor. Bu yıl gümüş madalya sahibi olan "123456" şifresi, Brezilya, Kolombiya, Fransa ve Japonya gibi birçok ülkede hala en yaygın şifre. "123456789" şifresi ise Danimarka'da listenin başında yer alıyor. Araştırmaya dahil edilen ülkelerin çoğunda "abc123", "qwerty", "1q2w3e", "a1b2c3" ve benzer varyantlar kullanılıyor.

Kullanıcıların şifreye kendi isimlerini eklemeleri, internet kullanıcıları arasında halen yaygın bir uygulama olmaya devam ediyor. Bu yıl, şifre oluştururken dünya çapında en çok kullanılan isimler Daniel, Thomas, Jordan, Michael, Marina ve Jessica oldu. Kullanıcılar ayrıca şifre oluştururken hayvanların (örneğin "monkey -maymun") veya efsanevi yaratıkların (örneğin "dragon - ejderha") isimlerini de kullanıyor.

Güvenli şifre yönetimi için ipuçları

Şirketler çevrimiçi hesaplarımızı korumak için güvenlik önlemleri alsa da bunlar yeterli değil. Kullanıcıların da güvenli şifre yönetimi için bazı tedbirler alması gerekiyor. Aşağıda, bunu yapmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları bulabilirsiniz: