NordPass, her yıl yürüttüğü “en yaygın şifre” araştırmasının 2022 sonuçlarını açıkladı. Bu yılki araştırma, dünya çapındaki şifre oluşturma eğilimlerine ve şifre kullanımının cinsiyet ile 30 farklı ülke arasında nasıl farklılık gösterdiğine odaklanıyor. NordPass ilk kez popüler kültür trendlerinin şifre seçimlerimizi nasıl etkilediğini de analiz etti.
Dünya çapında en çok kullanılan 20 şifre şöyle:
1. password (şifre)
2. 123456
3. 123456789
4. guest
5. qwerty
6. 12345678
7. 111111
8. 12345
9. col123456
10. 123123
11. 1234567
12. 1234
13. 1234567890
14. 000000
15. 555555
16. 666666
17. 123321
18. 654321
19. 7777777
20. 123
Farklı ülkeler ve cinsiyetler arasında ortak şifre oluşturma eğilimleri
"Password" (şifre) dünya çapında en çok tercih edilen şifre, 4,9 milyondan fazla kez kullanılıyor. "password1," "Password", "password123", "Password1" ve "passw0rd" gibi varyantlar da listenin başında yer alıyor. Örneğin, "password99" İtalya'da daha popüler ve Portekizli internet kullanıcıları arasında " fuckingpassword1234" daha çok kullanılıyor.
Şifre oluşturma sırasında yaşanan bıkkınlık, bu yıl internet kullanıcılarının seçimlerini daha çok etkilemiş görünüyor. "fuckyou", "fuckoff, "fuckyou1" ve benzeri şifreler özellikle Kanada, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde dikkat çekici bir oranda kullanılmış.
Sevgi sözcükleri de yaygın olarak kullanılıyor. "iloveyou" ve bu sözcüğün diğer dillere çevirileri (İspanya'da "teamo", Almanya'da "ichliebedich" vb.) oldukça yaygın. Ayrıca "sunshine” (güneş ışığı), "princess" (prenses) ve "love" (aşk) şifreleri de yaygın şekilde kullanılıyor.
Kullanıcılar şifre belirlerken basitlik peşinde koşuyor. Sayıların, harflerin ve sembollerin klavye üzerindeki kolay kombinasyonları dünya çapındaki çoğu listede yer alıyor. Bu yıl gümüş madalya sahibi olan "123456" şifresi, Brezilya, Kolombiya, Fransa ve Japonya gibi birçok ülkede hala en yaygın şifre. "123456789" şifresi ise Danimarka'da listenin başında yer alıyor. Araştırmaya dahil edilen ülkelerin çoğunda "abc123", "qwerty", "1q2w3e", "a1b2c3" ve benzer varyantlar kullanılıyor.
Kullanıcıların şifreye kendi isimlerini eklemeleri, internet kullanıcıları arasında halen yaygın bir uygulama olmaya devam ediyor. Bu yıl, şifre oluştururken dünya çapında en çok kullanılan isimler Daniel, Thomas, Jordan, Michael, Marina ve Jessica oldu. Kullanıcılar ayrıca şifre oluştururken hayvanların (örneğin "monkey -maymun") veya efsanevi yaratıkların (örneğin "dragon - ejderha") isimlerini de kullanıyor.
Güvenli şifre yönetimi için ipuçları
Şirketler çevrimiçi hesaplarımızı korumak için güvenlik önlemleri alsa da bunlar yeterli değil. Kullanıcıların da güvenli şifre yönetimi için bazı tedbirler alması gerekiyor. Aşağıda, bunu yapmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları bulabilirsiniz:
- Sahip olduğunuz hesapların farkında olun. Uzmanlar, kullanılmayan çevrimiçi hesapları silmenizi ve aktif olarak kullandığınız tüm hesapların tam sayısını bilmenizi tavsiye ediyor. Böylelikle, şifre yönetiminizdeki boşlukları önleyebilirsiniz.
- Uzun, benzersiz şifreler oluşturun ve bunları asla yeniden kullanmayın. En sağlam şifreler, rakamların, büyük harflerin, küçük harflerin ve simgelerin karmaşık kombinasyonlarından oluşur.
- Bir şifreyi asla birden çok hesap için kullanmayın. Zira bir hesabınız kırılırsa aynı şifreyi kullandığınız diğer hesaplarınız da kırılabilir.
- Bir şifre yöneticisi kullanın. Bu teknolojik çözüm, bir dijital kasaya koyduğunuz şifreleri de ayrıca şifreler ve güvenli şekilde paylaşmanıza izin verir. Birçok siber güvenlik sızıntısı, basit insan hataları nedeniyle gerçekleşir. Örneğin kullanıcılar şifrelerini başkalarının kolayca erişebileceği şekilde kaydeder veya onları Excel gibi şifrelenmemiş uygulamalarda saklar.